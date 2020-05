Dovolená v zahraničí: Na kolik vyjdou letenky a ubytování při koronakrizi

Ve chvíli, kdy přijde první vlna zájemců o letní turistiku do kterékoliv destinace, tak se podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže s největší pravděpodobností objeví rovněž nabídka levnějších cen. “Ceny klesnou, aby se pak velice rychle dostaly do normálu, protože všichni, kteří se podílí na turistice, budou mít dražší vstupy,“ vysvětlil.



Některé firmy činné v cestovním ruchu podle Papeže koronakrizi nepřežijí a tím pádem bude menší konkurence, což se také promítne do cen.



“Na konečnou cenu zájezdu mají vliv různé faktory, ty mohou působit i proti sobě. Slabší kurz koruny by zájezdy spíše zdražoval, na druhou stranu je levná ropa zlevňuje. Může nastat to, že hoteliéři budou chtít nalákat zákazníky a přijdou s nějakými slevami či balíčky,“ nastínil mluvčí cestovky Fischer Jan Bezděk.



“Věřím, že zde nebude prostor pro snížení cen zájezdů a neočekávám, že by ceny byly vyšší. Myslím, že zůstanou na stejné úrovni jako minulé roky. Sice nemám magickou kouli, ale očekávám, že to tak bude,“ odhadl prezident Chorvatského turistického sdružení Dubravko Miholić.



Teď podle Miholiće záleží hlavně na tom, co se stane v příštích týdnech. “Když bude možné cestovat od června, tak poptávka bude vysoká a lidé budou mít jen omezené možnosti do jakých zemí cestovat, tak by ceny mohly vzrůst. Na druhou stranu, když zde budou omezení a bude možné cestovat až od srpna, tak se ceny mohou snížit. Já ale neočekávám velké cenové výkyvy,“ doplnil Miholić.



Ceny letenek ale zřejmě porostou. Leteckých spojů bude zřejmě méně a rychle se tak zaplní, upřesnil Papež. “Uvidíme, zda letecké společnosti budou mít okamžitý úspěch s prodejem. Pokud by neměly, tak by ceny zase klesly. Obecně se očekává, že ceny budou vyšší než před koronavirem,“ řekl.