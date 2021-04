Dramatická evakuace posádky. Lodi hrozí potopení

V pondělí musela být dvanáctičlenná posádka holandské nákladní lodi evakuována vrtulníkem. Na rozbouřeném moři u norského pobřeží přišla loď o hlavní motor a vyslala nouzové volání. Ve videu je patrné, že někteří členové posádky dokonce skočili do moře, odkud je pak vytahovali přímo do vrtulníku. Plavidlo je unášeno směrem k pevnině a hrozí jeho potopení, což by mohlo způsobit únik paliva do moře. Podívejte se na záběry přímo z vrtulníku.