Druhý termín očkování si už můžete změnit, oznámil ministr. NÁVOD

Kdo čeká na druhou dávku očkování proti koronaviru, si termín může nově posunout. V neděli to předeslal premiér Andrej Babiš (ANO) a v pondělí potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Lidé by tak ale podle mluvčí resortu měli činit pouze v nezbytných případech, jejich důvody ale nikdo prověřovat nebude. Jakých vakcín se to týká a jak si změnu termínu vyřídíte?

Od 1. července se podle Babiše interval mezi první a druhou dávku zkrátí z 42 na 34 dní. Komu nevyhovuje druhý termín, nebo chce vakcínu dostat dřív, může si ho už teď s předstihem změnit.

"Druhou dávku vakcíny Comirnaty je možné nově podstoupit v rozmezí mezi 34-42. dnem od 1. termínu," oznámil na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Vakcína Comirnaty je od výrobce Pfizer/BioNTech, premiér Babiš mluvil i o vakcínách společnosti Moderna.

Druhou dvku vakcny Comirnaty je mon nov podstoupit v rozmez mezi 34-42. dnem od 1. termnu. To znamen, mte termn pro druhou dvku, ale nevyhovuje vm. Zavolejte na linku 1221, kde vm ho pomohou v rozmez 8 dn zmnit. Hledme cesty, jak okovn maximln zpstupnit. — Adam Vojtch (@adamvojtechano) June 28, 2021

Termín druhé dávky se dá změnit pouze na infolince 1221. Jeho posunutí přes očkovací portál Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), kde mají lidé certifikáty o provedené vakcinaci, testech i prodělaném covidu-19, ani přes systém Reservatic, není možné.

Anketa Využijete možnosti změnit si termín očkování? Ano 23 7 hlasů Ne 77 24 hlasů Hlasovalo 31 lidí.

"To znamená, máte termín pro druhou dávku, ale nevyhovuje vám. Zavolejte na linku 1221, kde vám ho pomohou v rozmezí 8 dnů změnit," popsal Vojtěch. "Zatím to bude probíhat přes linku 1221 a nikoliv přes internet z důvodu, že by se mělo jednat pouze o nezbytné důvody, přestože je není nutné uvádět," vysvětlila pro TN.cz mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová s tím, že změna termínu přes webové stránky není do budoucna vyloučená.

Řada lidí si na sociálních sítích stěžuje, že operátoři infolinky o tom, že od pondělí mají měnit termíny druhé dávky, nevědí. "Na infolinku 1221 jsem samozřejmě volal, a ani už mě nepřekvapilo, že tam nikdo o vašich na twitteru oznamovaných změnách žádné podrobnosti neví," zlobil se jeden z uživatelů.

Už to funguje, uklidňuje ministerstvo

Podle Štěpanyové se to mohlo stát a ministerstvo stížnosti prověří, teď už by ale problémy být neměly. "Operátoři infolinky i očkovací centra dostali pokyny. Vždy samozřejmě bude záležet na kapacitě daného centra, změna termínu není garantovaná," prohlásila.

Linka je navíc přetížená, takže se zdá, že změna termínu bude úkolem na několik desítek minut, možná i hodin. Když se na ni redakce TN.cz opakovaně pokoušela dovolat, telefonát vždy skončil hláškou o obsazených operátorech a automatickým zavěšením. Systém tak volající ani neumisťuje do fronty, v případě neúspěchu je nutné ji vytáčet pořád dokola.

