Dušana vypekli, z ráje se stalo drahé vězení. Pozor na Maledivy, varuje!

Někdo jezdí na chalupu, jiní k moři. Češi v době pandemie využívají možnosti pracovat mimo kanceláře a vyrážejí i za exotikou. Homeoffice u azurově modrého moře lákal i Dušana P., který se sbalil a spolu s kolegou vyrazil na Maledivy.

Do turistického resortu Furaveri dorazili 3. března. Pobyt u moře si náležitě užívali, ani ve snu je ale nenapadlo, že z dovolenkového ráje se stane jejich vězení. Když se po dvou týdnech chtěli vrátit domů, v hotelu jim oznámili, že nikam nesmějí.

Anketa Odkud byste v době pandemie nejraději pracovali? Z domova 0 0 hlasů Ze zahraničí 0 0 hlasů Z chalupy 0 0 hlasů Mezi lidmi ve firmě 0 0 hlasů Hlasovalo 0 lidí.

Oba muži podstoupili testy na covid-19 a Dušanův kolega měl výsledek pozitivní. Jenže na Maledivách by ani tohle nemělo ničemu vadit. Jeho přítel totiž prodělal covid-19 v lednu a vztahuje se tak na něj výjimka tamního ministerstva zdravotnictví.

"Maledivská agentura na ochranu zdraví HPA představila nová COVID-19 pravidla pro vyléčené pacienty, přičemž jedno z nich uvádí, že tito nebudou po dobu 3 měsíců od počátku infekce testováni na COVID-19 a ani se jich nebudou týkat karanténní opatření při cestě z jednoho ostrova na druhý,“ uvedlo české ministerstvo zahraničních věcí.

GALERIE: Muž zůstal uvězněn na Maledivách 1 / 8 Zdroj: Dušan P. Muž zůstal uvězněn na Maledivách - 1 8 fotografií Zobrazit celou galerii

A přesně na tuto formulku oba cestovatelé spoléhali. Jenže tvrdě narazili. "Před odletem z Malediv musíte vždy podstoupit vyšetření PCR (cena testu 200 USD/osoba). Kolega měl pozitivní test, já negativní. Vysvětlovali jsme doktorovi a ukazovali potvrzení o prodělání nemoci, ale doktor to ignoroval a vůbec se s námi nebavil,“ vysvětlil TN.cz Dušan. "Hotel se neřídí vlastním ministerstvem zdravotnictví, které přesně v těchto případech říká, že nemá být karanténa a testy jsou falešné,“ dodal.

Hotel dvojici nechal přesunout do izolovaného zahradního domku uprostřed ostrova, kde musí zůstat čtrnáct dnů. Pak mohou podstoupit nové testy. "Jídlo nám nosí, to je OK. Ale nikam nemůžete. Je to karanténa. Nikde se nemůžeme pohybovat. Žádné covid příznaky nemáme, ani jsme neměli. Po celou dobu, co jsme byli na ostrově, jsme dodržovali hygienická pravidla,“ vysvětlil.

Pan Dušan už případ předal právníkovi a řešit ho má i Velvyslanectví České republiky v Dillí. "Management hotelu ani doktor s námi téměř nekomunikují. Věc se začala řešit, až když s nimi začal komunikovat můj právník, který je upozornil na neoprávněné zadržování dvou českých občanů v rozporu s nařízením ministerstva Malediv. Kolega nemá doposud výsledek svého PCR testu, ten nám sdělili pouze ručně psaný emailem a PCR test nám nechtějí dát. Stejně tak jako nemáme dokument o nařízení karantény. Oba dva dokumenty potřebujeme pro pojišťovnu, která nám bez toho nechce uznat pojistnou událost,“ vysvětlil.

Že případ řeší čeští konzulární úředníci, potvrdila pro TN.cz i mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. "O tomto konkrétním případu víme a ambasáda v Dillí ho řeší. Nejde o ojedinělý případ, kdy museli čeští turisté zůstat na Maledivách, popřípadě v jiných destinacích, v nařízené karanténě," uvedla Štíchová.

Pobyt u moře se tak dvojici pořádně prodraží. "Celá dovolená v ráji se vám změní na dovolenou v pekle. A připravte se na náklady na úhradu pobytu, které jsou extrémní 100-250 tisíc. Ubytování, náklady na nové letenky,…“ vyjmenoval Dušan problémy, které nyní bude muset řešit.

S kolegou stále doufají, že se jim podaří dostat co nejdříve domů. Čechy ale před cestou na Maledivy varují. Dvojice tvrdí, že hotely hledají způsob, jak si přivydělat a je tak nutné počítat s tím, že se vám pobyt může nečekaně prodloužit a prodražit.