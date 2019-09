Dva Čechy unesli v Tanzánii! "Okradli nás, chtěli výkupné," popsali

Strach o život měli dva Češi, kteří se vydali ke konci srpna na dovolenou do Afriky. Když šli na autobus v Dar es Salaam v Tanzánii, měl je někdo napadnout a unést. Požadovali po nich výkupné a obrali je o vše, co u sebe měli. Nakonec je oba pustili. Podle Čechů se v Tanzánii tyto případy stávají často a lidé by si měli dát pozor.

"Dne 29. 8. jsme vyrazili s kamarádkou z Vídně na dovolenou do Afriky. Cesta byla v pohodě a další den jsme doletěli do Dar es Salaam. Šli jsme na autobus a měli se dostat do přístavu, abychom mohli na Zanzibar," popsal začátek cesty pro TN.cz pan Luboš.

Pak ale nastal horor. Po cestě je totiž někdo unesl a sebral jim veškeré věci. Dále jim vybral kreditní kartu a požadoval výkupné. "Měli jsme naštěstí režim letadlo a tak jim nešlo zavolat do ČR. Tvrdili jsme jim, že nemáme roaming. Když jsme už nic neměli a oni nemohli získat výkupné, tak nás naštěstí pustili," dodal Čech.

Kamarádi poté kontaktovali velvyslanectví, kde se jich ujmul honorární konzul. Nabídl jim také ubytování, dokud jim jejich rodiče nezařídili nové letenky. Podle konzula jsou tyto útoky v Tanzánii časté.

"Dozvěděli jsme se od konzula, že den před námi se to stejné stalo dvěma dívkám z ČR, před cca měsícem se stalo opět to stejné českému páru, ovšem i s výkupným a tři měsíce nazpět došlo také k výkupnému za český pár, ale nechtěl nám říct, jak to dopadlo, protože to nemělo šťastný konec," vysvětlil pan Luboš.

Konzul jim také údajně řekl, že je Tanzánie nebezpečná. Podle údajů na internetu však vypadala země naprosto v pořádku. "Když jsme však hledali informace na internetu, tak jsme se takovým informacím nedostali, všude se jen píše, jak je to krásný. Proto bychom rádi informovali spoluobčany o tom, jaký to tam je doopravdy. Jde o životy," varoval Luboš.

Dvojice o všem podle svých slov informovala také ministerstvo zahraničí. "V srpnu se odehrály dva téměř identické případy, poslední podobný případ v Tanzanii se českým turistům stal letos v lednu. V ostatních zemích, které spadají do gesce zastupitelského úřadu v Nairobi (Keňa, Uganda, Rwanda, Burundi) nebyly za posledních 12 měsíců zaznamenány případy tohoto druhu, kdy by obětmi byli čeští občané," uvedla Zuzana Štíchová, ředitelka tiskového odboru ministerstva.