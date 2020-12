Komplikace při očkování. Společnosti hlásí vedlejší účinky svých vakcín

Stejně tak jako každý jiný lék, i vakcína může způsobit u člověka nežádoucí účinky. Důležité pro její registraci je však to, že ochranné účinky vždy převyšují riziko těch nežádoucích.

Společnost Pfizer zveřejnila seznam vedlejších nežádoucích účinků, které hlásili po očkování první dávkou vakcíny účastníci klinických testů ve věku 18 až 55 let. Očkovat se totiž vždy musí po dvou dávkách. Většina (asi 83 procent) si stěžovala na bolest v místě vpichu, přibližně každý dvacátý také na to, že místo oteklo nebo zarudlo.

Skoro polovina všech zúčastněných ovšem po vakcinaci cítila únavu (47 procent), 42 procent hlásilo bolesti hlavy, 21 procent novou nebo zhoršenou bolest svalů. 14 procent mělo zimnici, 11 procent průjem nebo bolesti kloubů. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) většina nežádoucích účinků je však převážně mírná, nejvýše střední intenzity a odezní během několika dní

"Mnoho léčivých přípravků (zejména podávaných injekčně), obdobně i vakcíny mohou v ojedinělých případech vyvolat závažnou alergickou reakci (anafylaktická reakce či anafylaktický šok). Takováto reakce byla nahlášena i v několika ojedinělých případech po očkování vakcínou Comirnaty," uvedl Státní ústav pro kontrolu léčiv.

"Reakce na očkování nastává během krátké doby po podání vyvolávající látky, nejčastěji do 15 minut. Proto je nutné, aby každý očkovaný zůstal nejméně 15 minut po očkování v čekárně u lékaře, protože lékař může rychle podanou léčbou reakci zastavit," dodal SÚKL.

Informace o silných alergických reakcích na vakcínu Pfizeru komentoval 10. prosince ve Snídani s Novou bývalý ministr zdravotnictví a poradce premiéra Roman Prymula. "Takovéto věci s očkováním nastávají. Nemáme žádnou vakcínu, která by byla naprosto nealergická, kdy by nemohla vyvolat nějakou reakci. Na druhou stranu je to velmi vzácné a každý praktický lékař je schopný takovou situaci zvládnout. Tohle není věc, která by nás trvalým způsobem poškodila," uklidňuje Prymula.

Vedlejší účinky vakcíny Comirnaty (Pfizer/BioNTech):

- bolest v místě vpichu

- zarudnutí v místě vpichu

- svědění v místě vpichu

- bolest hlavy

- únava

- bolest svalů

- bolest kloubů

- zimnice

- průjem

Společnost Moderna u své vakcíny uvádí jako vedlejší účinky zimnici, únavu a bolest hlavy. U některých očkovaných se v místě vpichu objevilo zarudnutí, otok či svědění.

"Nežádoucí účinky jako je horečka, zimnice, únava a bolesti hlavy byly častější po podání druhé dávky vakcíny. Většina nežádoucích účinků byla mírná až středně závažná. Malý počet lidí měl závažné vedlejší účinky, které ovlivnily jejich schopnost vykonávat každodenní činnosti,“ sdělilo americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Anketa Necháte se očkovat? Ano 38 345 hlasů Ne 53 490 hlasů Ještě nevím. 9 83 hlasů Hlasovalo 918 lidí.

Vedlejší účinky po očkování vakcínou od Moderny popsal také šéf CDC Anthony Fauci. Cítil jsem trochu bolest v paži, která trvala možná tak 24 hodin. Žádné další účinky jsem necítil," uvedl v neděli Fauci.

Vedlejší účinky vakcíny Moderna:



- bolest v místě vpichu

- zarudnutí v místě vpichu

- otok v místě vpichu

- horečka

- zimnice

- únava

- bolest hlavy

Evropská komise uzavřela se společnotí Moderna smlouvu letos na podzim. Schválení vakcíny pro Evropu se očekává na prvním zasedání Evropské lekové agentury (EMA), a to 6. ledna příštího roku.

Spot propaguje očkování proti covidu-19 prostřednictvím veršů Jiřího Wolkera. Podívejte se na video: