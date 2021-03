Equal Pay Day 2021: Načerpejte energii a inspiraci od úspěšných

"Ženy v Česku berou o 18,8 % méně než muži, loni to bylo o 20,1 % méně. Jsou to průměrná čísla, ale zarážející je fakt, že se díky nim pohybujeme na posledních místech v žebříčku dalších evropských zemí. V Evropě máme nejvyšší podíl žen s dětmi, které se například kvůli péči o ně nemohou vrátit zpátky do práce na stejnou pozici, kterou zastávaly před odchodem na rodičovskou dovolenou. Zejména kvůli malému využívání flexibilních forem práce ze strany zaměstnavatelů či nedostatku míst v mateřských školách apod. To vše má vliv nejen na kvalitu života rodin s dětmi, kterým příjmy chybí, ale velmi silně jsou tím ovlivněny i důchody žen. Z tohoto důvodu u nás existuje vysoké procento žen ohrožených chudobou ve stáří. A to je opravdu velký problém, který si bohužel řada lidí neuvědomuje,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka Business & Professional Women CR.



Již 12 let pořádá organizace Business & Professional Women CR konferenci Equal Pay Day a k ní přidruženou kampaň, kterou upozorňuje na rozdíly v odměňování žen a mužů. “Střílí” i do vlastních řad, kdy burcuje ženy k většímu sebevědomí, sebedůvěře, aktivitě, chuti a vytrvalosti, se kterou se mohou zapojit do dění kolem sebe, řídit svůj vlastní život, rozvíjet svou osobnost i profesní já, podnikat či se ucházet o vyšší pozice. Motivuje je nebát se vystoupit ze stínu stereotypů a jít proti proudu s tahem na branku, kdy úspěchem není triumf sám, ale i cesta k němu. Celých 12 let tak Equal Pay Day podporuje a ukazuje tradiční témata hýbající společností v netradičním světle, odborně, ale přesto srozumitelně, skrze příběhy lidí, kteří se je nebojí sdílet, s příklady dobré české i mezinárodní praxe, které fungují.



Mezi speakery, kteří podporují myšlenku rovného odměňování, rovných příležitost a většího zapojení žen do rozhodovacích procesů, se objeví celá řada zajímavých osobností. Z pohodlí domova či kanceláře se tak budete moci „setkat“ například s Taťánou Gregor Brzobohatou, zakladatelkou a předsedkyní správní rady nadace Krása pomoci, Danuší Nerudovou, českou ekonomkou, rektorkou Mendelovy univerzity v Brně, předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody a aktivní členkou platformy KoroNerv nebo Ayeshou Rekhi, velvyslankyní Kanady v ČR.



Inspirace dorazí i ze zahraničí, a to díky ženám jako je třeba Jackie Brock Doyle, ředitelka komunikace Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) , jejíž práci oceňuje i britská královna Alžběta II., úspěšná britská podnikatelka a lektorka Antonia Burrell, jejíž společnost Antonia Burrell Holistic Skincare byla zařazena do prestižního žebříčku Professional Beauty's Top 100 Industry Influencers nebo Kristin Engvig, zakladatelka a CEO WIN konference, jedné z nejznámějších světových ženských platforem.



Na konferenci jako speakerka vystoupí i Silvia Majeská, programová ředitelka TV Nova. Je to zcela logické, protože TV Nova dlouhodobě fandí jako zaměstnavatel rovnosti a diverzitě. Vidět to je i na množství žen, které má v rozhodovacích pozicích. Se svými příběhy a zkušenostmi jsou připravené se podělit i další úspěšné ženy působící ve společnostech, kterým na podpoře rovného odměňování a rovných příležitostí záleží. Půjde například o CEO & CSO IKEA CR, Hungary Mouniu El Hilali Acherkouk Yakhlef, Danielu Hlaváčkovou, Market Head Slovakia společnosti Mars nebo Gabrielu Bechyňskou, Corporate & Government Affairs Manager CZ/SK, Hungary Mondelez International.



Součástí akce Equal Pay Day je tradičně i mentoringová část, letošní ročník nebude výjimkou. Nabídka mentorek i témat bude jako vždy pestrá. Jejich témata se dotknou nejrůznějších oblastí, všechna vás mohou velmi rychle posunout vpřed ve vaší kariéře, podnikání i osobním životě. “V akci” bude 60 mentorek. Svůj čas ženám se letos rozhodly věnovat například výkonná ředitelka UNICEF v ČR Pavla Gomba, byznys mentorka Margareta Křížová, podnikatelka Mirka Čejková nebo herečka Milena Steinmasslová, kterou mohou diváci TV NOVA znát ze seriálu Ulice. Za TV Nova se jako mentorky představí moderátorka Petra Svoboda, Executive Producer Jessica Stoltz a HR ředitelka Radmila Pinkavová Jirkovská.



Chcete-li mít náskok v otázkách, které budou mít stále větší vliv na podnikání, obchod i schopnost oslovovat a udržet si kvalitní zákazníky i zaměstnance, chcete-li tvořit trendy, a nikoliv je kopírovat, chcete-li smysluplně strávit svůj čas, načerpat energii a kontakty pro svá další osobní i profesní rozhodnutí, zapište si termín 26. 3. až 1. 4. 2021 do svých diářů červenou tužkou a investujte do svého budoucího úspěchu právě teď!