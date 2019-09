EU může zakázat střelivo s olovem, policisté se děsí problémů!

Česká policie by mohla mít vážný problém. Evropská komise totiž zvažuje úplný zákaz střeliva s obsahem olova. Podle ministerstva vnitra by to ale pro naši policii znamenalo výrazné snížení akceschopnosti. Už jen během ročního výcviku totiž vystřílí miliony nábojů. A ty jen tak nahradit nelze.

Původně mělo jít o zákaz olova pouze v mokřadech - teď chce mít Unie zákaz olova po celém území. To by ale byl zejména pro policisty velký problém. Ti totiž - narozdíl například od armády - nemají žádnou výjimku a olovo obsahuje všechno střelivo, které používají.

"Plošný zákaz olova je pro Policii ČR neřešitelný problém, protože neexistuje náhrada střeliva, které by olovo nepoužívalo a současně by byla zachována ta funkčnost," zoufá si ministr vnitra Jan Hamáček.

Policisté vystřílí jen během výcviku přes 13 milionů střel ročně. Bezolovnaté střelivo je několikanásobně dražší a v některých případech i nebezpečné.

"V případě, že by se používaly ty ocelové střely, tak hrozí odrazy a úrazy pro nezúčastněné osoby," varuje odborník na zbraně David Karásek.

Podívejte se, jakou výzbroj používají čeští policisté:

Olovo má totiž unikátní vlastnosti - je těžké a plastické. Jenže podle Evropské komise škodí životnímu prostředí. "Ten návrh plošně zakázat olovo je naprosto nesmyslný, dokonce ani nebyl v tom původním záměru," zlobí se Hamáček.

Poslechněte si, jak celou věc komentuje ministr vnitra Jan Hamáček:

Olovo si tak v úterý jako projednávaný bod číslo jedna zařadila na program schůze i sněmovna.Ta se shodla, že zákaz nepodpoří. "Chceme od členů vlády slyšet jasný závazek, že se postaví za práva našich občanů a nebudou schvalovány nesmysly," hřímala poslankyně Jana Černochová.

Česko tak nyní chce v boji proti zákazu spojit síly s kolegy z Visegrádu. "Všichni evropští ministři vnitra to vnímají stejně jako já. To znamená, že pro jejich bezpečností složky by to bylo stejné riziko jako pro naše. Mně to přijde absurdní a věřím, že to zastavíme dřív, než bude pozdě," burcuje ministr vnitra Hamáček.

Zákaz by se výrazně dotkl i myslivců nebo rybářů, kteří používají olověná závaží. Podle Bruselu by musely vymizet i klasické diabolky, se kterými se střílí na pouťových střelnicích.