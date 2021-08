Evakuace tlumočníků z Afghánistánu: Podle experta je už možná pozdě

Nejen čeští diplomaté, ale i tlumočníci z řad Afghánců a další spolupracovníci naší armády. To jsou lidé, které chce česká vláda dostat do bezpečí. "Chceme se o ně postarat, pracujeme na tom a máme na to plán. Teď se ale situace rychle zhoršuje, a proto jsem svolal Bezpečnostní radu státu," řekl premiér Andrej Babiš (ANO).



O pomoci afgánským spolupracovníkům rozhodli v sobotu předseda vlády, ministr obrany a ministr zahraničních věcí na jednání Bezpečnostní rady státu tady v Černínském paláci. Parlamentní strany vesměs rozhodnutí vítají, vláda s ním ale podle některých přišla až pět minut po dvanácté.



"To je téma, které jsme řešili více než týden. Já mám obavy, že prostě ty kroky nebyly učiněné včas," okomentoval Ivan Bartoš (PIRSTAN).



"Teďka to půjde strašně rychle, dle mého názoru není ideální doba, tu jsme promeškali," vyjádřil se Leo Luzar (KSČM).



"Vláda jako v mnoha jiných oblastech váhala, nevěděla. A mně to připadá, že ani rozhodnout nechtěla," mínil Jan Bartošek (SPOLU).



Vládní strany se obhajují tím, že vývoj situace v Afghánistánu je tak rychlý, že se nedá předvídat. A najdou se i tací, kteří evakuaci neschvalují. "Před dvěma dny ráno ještě byly odhady bezpečnostních složek všech spojeneckých států, že Talibán dobije Afghánistán během tří měsíců," uvedl Ondřej Veselý (ČSSD).



"Ti tlumočníci dostali za svou práci královsky zaplaceno a pakliže jsou to vlastenci, tak je jejich místo podle mého názoru v afghánské armádě, aby bojovali právě proti radikálnímu Tálibánu," prohlásil Tomio Okamura (SPD).



Záchranná akce měla začít dříve i podle bezpečnostních expertů. Ti upozorňují na to, že nyní ji může velmi zkomplikovat absence české ambasády. "Kdo to s nimi teď bude dojednávat, když tam ta ambasáda není. Ti lidé jsou různě roztříštění někde po Kábulu, kdo ví kde," vysvětlil bezpečností expert Andor Šándor.



Odpoledne se spekulovalo o tom, jestli už není první letadlo s českými občany na cestě z Afghánistánu, ale tato informace se zatím nepotvrdila.

Bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky Jiří Šedivý uvedl v rozhovoru pro TV Nova několik důvodů, proč Tálibán obsadil za pár týdnů celou zemi: