Evropské volby 2019: Piráti by podle průzkumu přeskočili ANO

V blížících se volbách do Evropského parlamentu se letos v Česku utká celkem 39 uskupení. Kdyby se volby konaly nyní, tak by nejlepšího výsledku podle průzkumu European Elects dosáhla Česká pirátská strana, která by si oproti předchozím volbám výrazně polepšila. V závěsu za Piráty je hnutí ANO následované ODS.

Letošní volby do Evropského parlamentu se velmi rychle blíží, poslední průzkum společnosti European Elects ukázal, že se výsledky liší oproti průzkumům volebních preferencí v českých volbách.

V průzkumu, který se odehrál mezi 19. březnem a 4. dubnem, první místo získali Piráti, volilo by je až 21 % dotázaných respondentů. Piráti by si oproti předchozím volbám do Evropského parlamentu výrazně polepšili, v roce 2014 získali podporu necelých pěti procent voličů (4,78 %).

Druhé místo by obsadilo hnutí ANO s celkovým ziskem 18 %. I ANO by si oproti volbám v roce 2014 polepšilo o necelá dvě procenta (16,13 % v roce 2014).

Teoretické výsledky voleb do Evropského parlamentu podle průzkumu European Elects.

Třetí místo by v teoretických volbách obsadila ODS s celkovým ziskem 15 % voličských hlasů. ODS v roce 2014 získala podporu 7,67 % voličů, i pro tuto stranu by se tak jednalo o výrazný postup.





Čtvrté místo by obsadila ČSSD, která by oproti roku 2014, kdy získala podporu 14,17 % voličů, zaznamenala propad na devět procent. O páté a šesté místo by se pak dělila koalice STAN a TOP09 s KSČM, obě uskupení by podle průzkumu získala sedm procent.

Následovala by KDU-ČSL s pěti procenty a SPD se čtyřmi procenty. Celý průzkum uzavírá Strana soukromníků České republiky se ziskem jednoho procenta voličských hlasů. Výsledky dalších stran průzkum neuvádí.