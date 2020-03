Exkluzivní rozhovor s prezidentem: Co říká o koronaviru a opatřeních?

"Už jsem veřejně řekl, že podporuji opatření vlády a bezpečnostní rady státu. Nikdo by nechtěl, abychom dopadli jako v Itálii. Je stále velká záhada, jak se mohla tato nemoc takto rozšířit zrovna v této evropské zemi. Zejména pokud jde o velký počet mrtvých. Takže i když jsou opatření možná drastická, uvědomme si, že kdyby nepřišla, mohly by i u nás nastat ty smrtelné případy," uvedl mimo jiné prezident.

Podpořil i dřívější slova premiéra Andreje Babiše, že Itálie situaci nezvládla. Prý je to podle něj prokazatelné s odkazem na počty zemřelých. "Nebudeme se Itálii posmívat, to by bylo sprosté. Ale na druhé straně si z toho vezmeme poučení a uděláme daleko razantnější opatření než Itálie ve své době," nabádá hlava státu. Lidské životy považuje Zeman za důležitější než případné ekonomické dopady.

Prozradil také, že speciální opatření začínají platit už i na Pražském hradě, kde se například ruší některé výstavy. Hlava státu nicméně doufá, že to celé nepotrvá dlouho.

"Buďme opatrní, ale nešilme, nepanikařme a nebuďme hysteričtí. Strach nás zeslabuje, oslabuje naše obranné schopnosti, a proto bychom se neměli bát," míní Miloš Zeman. Osobně odhaduje, že panika spojená s koronavirem potrvá ještě několik měsíců.

