Osobnosti proti Babišovi: Na Letné byli Koukalová, Gypsy i Klus

"Politiku nelze vytěsnit a já vám nesmírně děkuji za to, že propast mezi ní a námi svou aktivitou postupně přemosťujete, že nejste lhostejní. Svým každodenním životem jsme s ní totiž v těsném kontaktu. Cena chleba, stav chodníků i kvalita vzduchu, který dýcháme, je výsledkem politiky. Budeme-li se o ni zajímat, bude se muset zajímat ona o nás," zní část statusu Tomáše Kluse, který na demonstraci vystoupil.



Na protestu proti Andrejovi Babišovi, který byl organizován spolkem Milion chvilek pro demokracii, nechyběla tak ani jeho žena Tamara. Účast nevynechal youtuber Kovy nebo zpěvák Radek Banga.



"Přišel jsem, řekl jsem, co jsem chtěl říct a zase odešel. Vzpomněl jsem si na to, co říkala Iva Pazderková na Václaváku. Až budu jednou umírat, budu vědět, že jsem občansky udělal vše, co jsem jen mohl a nemlčel. Dnes mohu jít klidně spát. Díky všem, kdo dorazil na demonstraci," napsal na Instagram Banga.







Právě na Václavském náměstí spolek Milion chvilek pro demokracii organizoval svůj protest předtím. Dorazilo až 130 tisíc lidí. Teď se počet zvýšil a organizátoři chtějí v protestech pokračovat. Podle bývalé biatlonistky Gabriely Koukalové by se člověk neměl bát říct svůj názor, i když za to může být mnohokrát kritizován.



"Není mi jedno, co se v naší zemi děje a v jaké politické realitě nyní žijeme. To je ten důvod, proč jsem dnes dorazila na Letnou, abych dala najevo svůj názor. Stejně jako statisíce lidí z celého Česka," zveřejnila svůj postoj na Facebook Koukalová.



Během bouřlivých protestů zazněl na pódiu vzkaz od biskupa Václava Malého, ale i od bývalého premiéra Petra Pitharta. Jeho slova o demokracii přečetl herec Martin Myšička. Kromě Tomáše Kluse se kytary chopil i Vladimír Mišík. Pro něho to bylo vystoupení obzvláště symbolické. Na Letné totiž vystoupil na protikomunistické demonstraci v listopadu roku 1989.



Skladby Není nutno a Pod dubem za dubem zahráli Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Doslova jimi rozvlnili Letnou. Naprosto neuvěřitelný, byli jsme tam. Jsem z dneška fakt dojatej," uvedl k mnoha snímkům z demonstrace poslanec Dominik Feri.







Akci nevynechal ani předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Díky, že nemlčíte. Občanská společnost je zásadním pilířem demokracie a obavy, které vás vedou do ulic, zcela chápu," uvedl na Instagramu ke snímku se svojí manželkou. Demonstroval také primátor Prahy Zdeněk Hřib. "Člověk není svobodný jen v den voleb, ale má také právo vyjadřovat svůj názor ve veřejném prostoru. Moc děkuji všem, kteří při dnešní mimořádné události zajišťovali v náročných podmínkách péči o zdraví a bezpečnost lidí," napsal Hřib na sociální síť.



Názor přišli dát najevo také Jana Plodková, Ondřej Havelka, Michael Kocáb, Sandra Pagodová, Bára Basiková nebo Jaroslav Hutka, který tentokrát dorazil bez kytary. V roce 1989 tomu ale bylo jinak. Byl jedním ze symbolů Sametové revoluce, když tehdy vystupoval s písní Náměšť.

Ti všichni byli součástí obrovské masy lidí, která se sešla na Letenské pláni.