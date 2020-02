Filip láká Dominátora na kandidátku KSČM! Toho nabídka příliš nepotěšila

Prohlášení bývalého hokejového reprezentanta Dominika Haška v satirickém pořadu Šťastné pondělí vzbudilo rozruch na české politické scéně. "Posílal jsem Andrejovi esemesky a čekal, jestli se ozve. Bohužel, musím to přijmout," reagoval v nadsázce Dominik Hašek na otázku, zda jej nemrzí, že nepovede Národní sportovní agenturu. Té šéfuje další hokejista Milan Hnilička (za ANO).

Svou šanci ucítil předseda KSČM Vojtěch Filip a pokusil se nalákat Haška na rudou kandidátku. "Nezpochybňuji kvality Dominika Haška a jeho zásluhy na českém hokeji. Ale jeho případné angažmá předpokládá aktivní zapojení do politiky. Pokud chce, nabízím kandidaturu za KSČM do Senátu," vtipkoval Filip na svém twitteru.

