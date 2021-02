Francie darovala Česku 100 tisíc vakcín, EU řeší očkovací pasy

Na programu jednání lídrů EU je i žádost Česka a Slovenska o dočasné poskytnutí většího množství vakcín s tím, že by země stejný počet dávek později vrátily.



Francie Česku daruje 100 tisíc dávek vakcíny od společností Pfizer a BionTech, dorazit by měly v polovině března. Izrael tento týden daroval Česku 5000 dávek vakcíny od Moderny. Budou pro vojáky pečující v nemocnicích o nakažené koronavirem.



EU se bude zabývat i konfliktem, který vznikl mezi členskými zeměmi kvůli očkovacím pasům. Jednotné doklady by umožnily lidem očkovaným proti koronaviru znovu cestovat. Uvítali by to i Britové.



"Potřebuji vidět i něco jiného než tyhle čtyři zdi. Myslím, že tím samým trpí i ostatní lidé v Británii. Bylo by fajn vidět něco nového, moc se na to těším," řekl turista Billy Andrusjak.



Ani s Velkou Británií se zatím EU na očkovacích pasech nedohodla. "Je tady celá řada věcí, které musíme vyřešit. Nemůžeme diskriminovat lidi, kteří nemohou být očkováni, ať je to z jakéhokoli důvodu," prohlásil britský premiér Boris Johnson.



Zatímco Evropská unie podala zhruba 29 milionů dávek vakcín, Spojené státy už zvládly vyočkovat přes 65 milionů dávek. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv bude v pátek schvalovat nouzové použití další vakcíny.



"Vakcína Johnson & Johnson se dá převážet a skladovat v obyčejné lednici po dobu až tří měsíců. Navíc u téhle vakcíny stačí jedna dávka," uvedl ředitel očkovacího centra v americké Filadelfii Paul Offit.



Podle dosavadních výsledků zkoumání je bezpečná, snadno se distribuuje a měla by chránit i před mutacemi viru. O schválení už její výrobce požádal i Evropskou lékovou agenturu (EMA).