Hamáček odmítl zákon, který by přidal moc Vojtěchovi. Ten přišel s jiným

Opoziční politici zuří. Vláda se podle nich nedokáže dohodnout na společných krocích v době koronaviru. Důvodem problémů je konec nouzového stavu v Česku. Vše měla původně vyřešit novela zákona, která by ale ministerstvu zdravotnictví zajistila téměř neomezené pravomoc. Zasáhnout se rozhodl ministr vnitra. Ministr zdravotnictví pak přišel s dalším nápadem.

Vláda se ocitla v patové situaci. 25. května má proběhnout poslední rozvolňování, jenže nouzový stav končí už 17. května. "Tím pádem by podle mého názoru řada opatření skončila, a to znamená by se asi neřízeně mohly otevřít všechny obchody," vyložil ústavní právník Jak Kudrna.

Situaci chtěl novelou o ochraně veřejného zdraví vyřešit ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Pak by měl pravomoci řídit život v Česku. To se ale nelíbilo jak opozici, tak jeho vládnímu kolegovi Janu Hamáčkovi. Podle něj je řešením novela ústavního zákona o bezpečnosti.

"Takto významná změna ale nemůže být přijata v době legislativní nouze. Chci, abychom ji ve Sněmovně řádně projednali," sdělil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Novelu měl jeho tým připravit do čtvrtečního jednání vládu.

Jenže celý schvalovací proces podle ústavních právníků může trvat měsíce nebo dokonce roky. "To není vůbec jednoduchá záležitost, změna ústavního zákona, protože tam je potřebné získat souhlas obou komor Parlamentu a navíc ještě ústavní většinu," vysvětlil Kudrna.

V úterý ale ministr zdravotnictví přišel s jiným návrhem. Po dohodě s ústavními právníky začal resort připravovat speciální zákon pro boj s koronavirem."Bude dočasný a mimořádná opatření bude schvalovat vláda. Ve čtvrtek ho předložím na vládu," napsal Vojtěch na twitteru.

Hamáček poté České televizi řekl, že novelizace ústavního zákona se nesmí uspěchat, a tak bude řešení Vojtěchova úřadu zřejmě nejlepší. Novela, na které pracuje jeho resort, by se pak měla dotýkat především obecných postupů v době pandemie. Mohla by také zavést jiný typ nouzového stavu.

Vláda ještě může požádat Sněmovnu o další prodloužení nouzového stavu, to jí u poslanců ale zřejmě jen tak neprojde. "Ty argumenty už musí být mnohem jasnější a ten termín toho nouzového stavu mnohem lépe definovaný," uvedl předseda STAN Vít Rakušan.

Podle opozice pandemie koronaviru přinesla do Česka i mocenské souboje koaličních partnerů a právě to je podle nich u vlády kámen úrazu. "Já jsem kdysi použil přirovnání surikaty, pak jsem se jim musel omluvit, protože mi psala řada zoologů, že se chovají organizovaně a promyšleně," prohlásil místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek.