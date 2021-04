On-line: Jsme připraveni na vyhoštění našich diplomatů z Ruska, řekl Hamáček

Ačkoliv někteří politici a odborníci v souvislosti se zjištěním o účasti ruských tajných služeb na explozích ve Vrběticích používají termín státní terorismus, podle Hamáčka to není na místě.

"Nepoužíval bych takto silná slova. My říkáme, že za tím stojí dva důstojníci GRU a na to konto všechny ruské diplomaty, o které máme informace, že jsou příslušníky těchto služeb (GRU a SVR, pozn. red.)," prohlásil Hamáček v nedělních Otázkách Václava Moravce.

Od Ruské federace nyní vláda očekává obdobný krok. "Očekáváme, že bude vyhoštěn obdobný počet pracovníků našeho velvyslanectví. Mohu potvrdit, že velvyslanec byl minulý týden v ČR. Konzultovali s ním, že to přijde. Připravili jsme se na to," prozradil vicepremiér.

On-line reportáž ON-LINE: Ruská účast na výbuchu ve Vrběticích Hamáček bude mluvit s ministry zahraničí EU "Instruoval jsem naše velvyslance při Evropské unii a NATO, aby informovali naše spojence o kauze Vrbětice. V pondělí o tom budu mluvit i na zasedání ministrů zahraničí Evropské unie," uvedl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Rosatom vyřadíme z tendru na Dukovany, potvrdil Havlíček Ruská společnost Rosatom se nebude moct účastnit tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) ji vyřadí během několika dnů, řekl ČT. Ředitel BIS poděkoval detektivům z NCOZ Šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) poděkoval za spolupráci s Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ) ve věci ruského zapojení do explozí ve Vrběticích. editel BIS Koudelka: Chtl bych podkovat kolegm z NCOZ za skvlou spoluprci a ocenit razantn reakci premira a ministra zahr. vc. Takhle se chov sebevdom a hrd zem. Veker kroky v cel kauze byly koordinovny s clem ochrnit bezpenostn zjmy R. — BIS (@biscz) April 18, 2021

Krok, pro který se s premiérem Andrejem Babišem (ANO) rozhodli, je podle něj bezprecedentní a dostatečný, přestože to znamená, že pracovníků ruské ambasády v Česku stále zůstane víc než stovka, zatímco česká ambasáda po opuštění 18 diplomatů se téměř vyprázdní. Přesný počet pracovníků, které Rusko vyhostí, ještě vláda podle Hamáčka nezná, Rusové ale už zahájili proces.

Další opatření by bylo ve hře za předpokladu, že by Ruská odveta byla disproporční. "Pokud by se například týkala jiných pracovníků ambasády, než čekáme. Neposílají se domů velvyslanci. Takže pokud by se to stalo, tak na to budeme reagovat," řekl Hamáček.

Zapojení ruských agentů do explozí

Anatolij Čepiga a Alexander Miškin jsou příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU, kteří jsou podezřelí z otravy dvojitého agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury. Česká policie po nich pátrá také v souvislosti s výbuchy muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014.

Hamáček v Otázkách Václava Moravce potvrdil, že: "se ruští agenti o areál zajímali." Víc ale prozradit odmítl s ohledem na probíhající vyšetřování. Není podle něj příliš pravděpodobné, že by je Rusko vydalo k výslechu. "Vzhledem k tomu, jak v minulosti Ruská federace postupovala, pochybuji, že právní pomoc bude poskytnuta," konstatoval vicepremiér.

Hamáček také připustil, že první exploze ve Vrběticích, která se odehrála v říjnu, neproběhla zřejmě podle plánu. "Dá se říci, že se odehrálo něco, co nebylo plánováno, aby se takto odehrálo. Je pravděpodobné, že ten druhý výbuch nastal v situaci, která byla plánována," řekl.

Znamená to, že bezpečnostní služby pracují s variantou, že k oběma výbuchům mělo dojít až 3. prosince 2014. V tu dobu už by munice z prvního skladu byla u bulharského zbrojaře, pro kterého byla určená. "Ano, to je pravděpodobná verze," uznal Hamáček.

Podle týdeníku Respekt měla munice zamířit do rukou Emiliana Gebreva, který dodával zbraně a střelivo Ukrajině v době, kdy na východě země probíhaly boje s proruskými ozbojenci, které podporovala Moskva. V roce 2015 Gebrev byl otráven jedem. Spojitost Hamáček odmítl potvrdil, uznal ale, že Česko spolupracuje s Bulharském na tomto případu.

Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) se jedná o agresi a nepřátelství, na které Česko musí tvrdě reagovat: