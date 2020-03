Hamáček v červeném spustil lavinu. Ten svetr nesvlíkej, vyzvali kolegové

S nadsázkou se dá říct, že ministr vnitra Jan Hamáček našel svůj superhrdinský kostým. Zatímco ale poznávacím znamením Supermana je modrá kombinéza s červenou kápí a Batmana zase poznáte podle černé kápě, Hamáček vsadil na poněkud skromnější outfit - červený svetr a džíny.

Poprvé si ho oblékl na mimořádné jednání vlády v neděli. Na následné tiskové konferenci, kde členové vlády oznamovali přísná opatření, která zavedli ve snaze potlačit šíření koronaviru, mezi "kravaťáky" vyčníval. Po tiskové konferenci tak lidé skoro víc než zavedená opatření řešili jeho odlišnost.

Podívejte se na tiskovou konferenci, kde měl Hamáček červený svetr poprvé:

"V takovýchto situacích se asi vždy stane něco, co nikdo nečeká, a co se stane určitým symbolem. Tak se asi tím symbolem stal můj červený svetr. Ten jsem si přitom vzal proto, že byla neděle a zoufale se mi nechtělo do obleku," vysvětlil ministr v rozhovoru pro portál idnes.cz.

Při oblékání tak ani netušil, jakou vlnu tím vyvolá. Na sociálních sítích se začaly objevovat vtipy, ale hlavně pochvalné komentáře. Lidé ocenili, že ministr i přesto, že na sobě neměl zrovna "státnický" outfit, mluvil k věci a národ se snažil uklidnit.

Na další tiskovou konferenci už si prý Hamáček vzal rudý svetr záměrně. A ve čtvrtek pro něj přichystali překvapení úředníci z krizového štábu ministerstva vnitra. Červený svetr oblékli všichni, aby vyjádřili, že situaci řeší společně. "Tak tohle mě dostalo. (...) S takovým týmem to půjde," komentoval to vicepremiér.