Hana Zagorová zvládla boj s koronavirem. Poslala lidem vzkaz

Zpěvačka ukázala na sociální síti několik fotografií s úsměvem na rtech. Jeden snímek zachytil Hanu Zagorovou na procházce s manželem. Populární umělkyně fanoušky i varovala. “Dejte na sebe pozor, protože je to mrcha zákeřná. Strašně se těším mezi lidi. Jak se máte vy? Musíme to vydržet, prostě. Jinak to nejde. Myslím na vás a těším se na vás,“ napsala Zagorová na sociální síť.

Kvůli koronaviru byla známá zpěvačka v nemocnici i během svých narozenin. Hospitalizovali ji tehdy kvůli vysokým horečkám. Přání od jejího manžela Štefana Margity tedy muselo proběhnout na dálku. "Žádná jiná možnost není, já ji nemůžu navštívit vůbec, takže to nejde. Jen telefonicky. Ale bude to určitě videohovor,“ řekl Margita.

V nemocnici se nakonec Zagorová ocitla dvakrát. Krátce po prvním propuštění se musela vrátit. "Ani nevíte, jakou jste mi udělali radost. Stovky přání k narozeninám, taková podpora ve chvílích, kdy je mi ouvej. Dnes mě přivezli na chvíli domů, krása! Ale musím se do nemocnice ještě vrátit. Ta mrcha mi rozhodila krvinky, tak snad se umoudří. Cítím se ale líp," svěřila se Zagorová na facebooku.

Zagorová totiž dlouhá léta bojuje s vzácným onemocněním krve, které se projevuje rozkladem červených krvinek. Její manžel Štefan Margita, který měl Covid-19 také, zůstal pouze v domácí izolaci. Do nemocnice poslal manželce videovzkaz. "Moc tě miluju a moc mi chybíš," rozplýval se. I on už je negativní.