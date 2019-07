Hašek na Hrad! Dominátor nevyloučil kandidaturu na prezidenta

Heslo "Hašek na Hrad!" skandovaly tisíce fanoušků na Staroměstském náměstí, když Češi v roce 1998 vyhráli turnaj století. "Jsem si vzal telefon a tam byl tehdejší prezident Václav Havel. A říká mně: Dominiku, já nevím, jak dlouho tady ještě zůstanu ve svý kanceláři, protože všichni tady křičí, že máte jít na Hrad, že mě máte vystřídat." A já říkám: Pane prezidente, nemusíte mít strach. Já chci ještě hrát hokej," vzpomíná Hašek.

Na to, kdo se stane příštím prezidentem, už se dá tipovat i u některých sázkových kanceláří. Ty ale zatím favorizují spíše zkušené politiky. Podle vypsaných kurzů mají největší šance třeba neúspěšní kandidáti poslední volby Pavel Fischer a Marek Hilšer nebo syn a otec Klausovi.

"Prezidentské klání je něco, co je otázka nějaké budoucnosti. A kdybych měl něco při létě přát sázkařům, tak na mě nesázejte," vzkázal nezařazený poslanec Václav Klaus ml. (Trikolora).

"Mě těší, že mi sázkaři dávají nějaké šance. To rozhodnutí přijde v nějaký pravý okamžik. Já samozřejmě neříkám, že o tom nepřemýšlím, ale teď je pro mě nejdůležitější práce v Parlamentu,“ řekl senátor Marek Hilšer.

V nabídce jsou i herci, zpěváci a další sportovci. Někteří přitom se symbolickým kurzem. "Například Jaromír Jágr. U něj je specifický kurz 68:1. Ale jsou tam i další osobnosti typu Marek Eben, Jan Kraus nebo třeba Karel Gott," informoval expert sázkové kanceláře Roman Kovařík.

Některé známé tváře si ze své možné kandidatury dělají legraci. Třeba jako hradní mluvčí na sociálních sítích. "Oficiální portrét. Co myslíte, hodil by se do školních tříd?" vtipkuje Jiří Ovčáček. Nejvíce sázkařů prý ale zatím vsadilo na to, že se dalším prezidentem v roce 2023 stane premiér Andrej Babiš.