Ministr dvou úřadů Havlíček spěchal na místo nehody. Rezignaci odmítá

Ministr se na místo nehody přijel podívat ještě před půlnocí. Novinářům na místě řekl, že to považoval za svoji povinnost. Paradoxně právě v den, kdy se tragédie stala, mluvil na tiskové konferenci o zabezpečení tratí a zabezpečení přejezdů.

"Faktem je to, že se jedná pravděpodobně o nejlépe zabezpečenou trať v České republice. Podle prvních indicií nedošlo k žádnému technickému selhání. Nechceme v tuto chvíli hodnotit, kde byla pravděpodobná příčina, nicméně podle všeho neselhala technika," řekl ministr ještě v době, kdy hasiči pátrali po strojvedoucím osobního vlaku, jehož později našli v kabině mrtvého.

Ministr si nemyslí, že by za nehodou mohlo být přepracování strojvedoucího. "Dotyčný měl před několika dny volno, byl druhý den v práci. Po třiceti minutách měl mít pauzu. Je předčasné to hodnotit, že by mohlo dojít k přepracování. Nemůžeme ale vyloučit třeba kolaps, selhání zdravotního charakteru," řekl Havlíček.

Ředitel Českých drah Václav Nebeský doplnil, že šlo o zkušeného pracovníka, kterému bylo 40 let. Splnil všechny zákonné lhůty pro odpočinek. U Českých drah měl praxi 10 let a na takto vybavených strojích jezdil šest let.

Ministr odmítl, že by resort dopravy byl podfinancovaný, podle něj jsou naopak investice do dopravy v posledním roce rekordní. Železnici v Česku považuje za bezpečnou. I přesto, že roste počet přepravovaných osob, počet neštěstí klesá. "Je to neštěstí, není možné to podceňovat a přejít to s tím, že se jedná o bezpečnou trať," říká Havlíček s tím, že ve středu svolá tým, který se bude dalšími investicemi do zabezpečení tratí zaobírat.

"I přes toto, co nastalo, s ohledem na to, kolik se přepraví pasažérů, kolik se vypraví vlaků, patří železnice mezi nejbezpečnější dopravní prostředky. Je to podobné, jako když spadne letadlo, není to důvod, abychom přestali létat. Ale na druhou stranu, není to důvod, abychom si řekli, že všechno je v pořádku. Není to v pořádku. Je to už jasně zdvižený prst, alarm. Musíme to řešit, sednout si s profesionály a říct si, jakým způsobem dále budeme postupovat v investicích do zabezpečení tratí," dodal.

Řešit je potřeba nejen koridory, ale hlavně lokální tratě, kde k tragické nehodě došlo před týdnem na Karlovarsku. Tam podle prvotních indicií bylo za nehodou to, že si strojvedoucí jednoho z vlaků spletl den v týdnu a nepočkal na protijedoucí vlak. Vláda se podle ministra soustředí také na zabezpečení přejezdů, kde ročně zemře při srážkách s vlaky 20 až 30 řidičů.

Havlíček nevidí problém v tom, že vedle dopravy vede i ministerstvo průmyslu a obchodu. "Tomu nezabráníte, i kdybyste seděl jen na jednom resortu. Člověk neřídí ten vlak a nebyl bezprostředně u toho," dodal ministr s tím, že neuvažuje o rezignaci. S kolegy z evropských zemí chce probírat i možnost dřívějšího zavedení evropského zabezpečovacího systému ETCS, který by měl přijít v roce 2025.