Ostrý spor hejtmanky a Babiše kvůli vakcínám. Schytal to i Blatný

"Vy si snad děláte už opravdu prču! Místo Kalouska máte teď mě, nebo co? Mohu za chaos v republice já? Kdo tady řídí očkování? No? Jméno?! Andrej Babiš!" zuřila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN).

Středočeská hejtmanka svérázně reagovala na premiérova slova o tom, že působí v očkování chaos. "Pokud to někdo nezvládá, tak neumí počítat. Středočeský kraj dobře věděl, kolik dostane vakcín. Jedni to zvládají a druzí to nezvládají. Je to triviální záležitost, kterou zvládají v Ústřední vojenské nemocnici, Bulovce…" vyjádřil se premiér Andrej Babiš (ANO).

Hejtmanka ale začala měnit očkovací strategii právě kvůli doporučení ministerstva zdravotnictví. "Přerušení očkování první dávkou a pozastavení rezervací na očkování první dávkou doporučuje ministerstvo zdravotnictví utlumit po dobu následujících 14 dnů," řekla mluvčí zdravotnického resortu Barbora Peterová.

"Lidé, kteří vakcínu ještě nedostali, teď tedy budou bohužel posunuti," potvrdila hejtmanka Pecková. Když premiér zjistil, že chyba je jinde, hejtmance se omluvil a pokáral ministra.

"Ministerstvo zdravotnictví uvedlo do omylu asi i paní hejtmanku Peckovou, které se omlouvám, protože i mluvčí ministerstva zdravotnictví to neinterpretovala správným způsobem. Já nechápu, proč ministerstvo to doporučuje," obrátil premiér Babiš.

"Děkuji za omluvu. Přijímám a doufám, že se to už nebude opakovat," reagovala na jeho slova Pecková.

"Nemůžeme otevřít žádné termíny pro seniory nad 80 let z registru. Příští týden to bude bohužel to samé. Kdyby pan ministr a celé ministerstvo dobře komunikovali, tak jsme se celému tomuhle mediálnímu humbuku mohli vyhnout," míní hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

"Já se snažím vždycky počkat, jak ty věci dopadnou, protože dost často se ty informace mění. Ty věci se komunikují dřív, než je jasné, jak budou. Více než kdy jindy platí "dvakrát měř, jednou řež". Děláme to dopředu, že máme naplánováno, kolik v týdnu bude potřeba vakcín na druhé očkování a ten malý zbytek, který nám zůstává, tak uvolňujeme pro nové rezervace," řekl Martin Půta (SLK), hejtman Libereckého kraje.

Kraje kvůli nedostatku vakcíny zatím doočkovávají převážně zdravotníky. Senioři musí počkat. V Jihočeském kraji mají dle hejtmana ještě čtyři plata vakcín. V Libereckém kraji jsou to přibližně dvě balení na týden. Vakcínu dostalo zhruba 67 tisíc seniorů nad 80 let, tedy necelých 17 %.