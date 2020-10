Herec Ivan Vyskočil bojoval s koronavirem. Je to zákeřná nemoc, tvrdí

Čtyřiasedmdesátiletý herec onemocněl před několika dny. "Taky už mě čapnul ten Covid-19. Taky už to mám za sebou, i karanténu a opravdu to není nic příjemného," přiznal Ivan Vyskočil.

Známý herec měl štěstí. Podle svých slov to zvládl bez toho, aby musel do nemocnice. "Já měl úplně lehký průběh, moje mladá partnerka to chytla taky a taky měla naštěstí jen lehký průběh, a i přesto vám řeknu, že je to hodně nepříjemný. Hlavně ty první dva dny. Máte horečku, bolí vás hlava, bolí vás celé tělo," popsal nepříjemné chvíle léčení.

Podle Ivana Vyskočila je Covid-19 zákeřný v tom, že chvílemi to vypadá, že nemocnému nic není. Během pár minut je ale vše jinak a nakažený skončí v posteli. "Já jsem zvyklý na to být nemocný. Vím jak vypadá chřipka, ale toto je něco jiného. Ono vám jako nic není a najednou boom a složí vás to. A říkáte si, jestli si okamžitě nepůjdu lehnout a neusnu, tak to snad ani nepřežiji," popsal pro TN.cz herec.

Ani Vyskočila neminuly známé projevy onemocnění. "Částečně jsem ztratil čich, ale už se mi to vrací pomalu. Je to tak divně zákeřný, že vlastně vám nic není, ale přitom vám to vezme i chuť, energii a náladu. Už je mi naštěstí dobře," uzavřel herec.

Ivana Vyskočila si mohou diváci pamatovat například z filmů Smrt krásných srnců nebo ze seriálu Chlapci a chlapi. Zahrál si i ve známé pohádce Nesmrtelná teta.

Boj s Covidem-19 mají za sebou i zpěvačky Lucie Bílá a Hana Zagorová. V nemocnici skončil kvůli koronaviru herec Petr Čtvrtníček. Nemoc prodělali i herci Simona Stašová a Václav Kopta. V karanténě je i porotkyně oblíbené show Tvoje tvář má známý hlas Eva Burešová a jedna ze soutěžících Erika Stárková.

ČR má nejvíce potvrzených případů nákazy koronavirem na obyvatele v celé EU. Podívejte se na reportáž TV Nova: