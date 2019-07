Hic spláchnou silné bouřky a krupobití, pak se výrazně ochladí!

Po úmorných vedrech a řadě teplotních rekordů to vypadá, že se poměrně výrazně ochladí. Ještě před tím nás ovšem čekají silné bouřky a opět vysoké teploty. Před obojím varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Výstraha před vysokými teplotami a silnými bouřkami platí skoro pro celou republiku - vedro udeří hodinu před polednem a vydrží do osmi do večera, bouřky mohou potrápit až do pondělní půlnoci.

"Ráno na západě Čech, během dne i jinde tvorba kupovité oblačnosti a postupně na většině území přeháňky nebo bouřky, zejména v jihovýchodní polovině území i velmi silné bouřky s nárazy větru kolem 90 km/h a kroupami přes dva centimetry. K večeru na severozápadě ustávání srážek. Nejvyšší denní teploty 32 až 37 °C," popisují pondělí meteorologové.

Ochlazovat se začne v úterý, teploty oproti dnešku spadnou o deset i více stupňů. Má být skoro jasno až polojasno, zpočátku zvětšená oblačnost a na jihu a východě místy občasný déšť. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, na jihu a východě kolem 17 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C, na jihovýchodě až 29 °C.

Ve středu se ochladí ještě o trochu víc. "Bude převážně jasno. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, na východě kolem 13 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C, na jihu až 27 °C," slibuje ČHMÚ. Čtvrteční počasí bude podle předpovědi jako přes kopírák.

V pátek se znovu mírně oteplí teploty se ale udrží pod tropickou třicítkou. Má být jasno až polojasno, v noci teploty mezi devíti a třinácti stupni. Přes den to bude 24 až 28 °C.

A jaký bude víkend a příští pondělí? "Polojasno, přechodně až oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 °C," uzavírá týdenní předpověď ČHMÚ.