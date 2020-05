Home office: Na úhradu nákladů máte nárok od zaměstnavatele

Koronavirová krize rychle rozčeřila ustálené vody pracovního prostředí. Rušení některých pozic, tvrdá opatření na pracovišti, kde to pak bylo jen trochu možné, přišla na řadu práce z domova. Takzvaný home office nám sice nabízí volnější režim nastavení pracovní doby, zaměstnancům na druhou stranu vznikají prací doma i určité náklady. Nárok na jejich náhradu ale máte od zaměstnavatele.

Už před krizí popularita práce mimo kancelář rostla, podle průzkumu z roku 2018 ji alespoň občas využívalo 280 tisíc lidí. Pro českou legislativu je však home office stále novinkou, řada věcí v ní není ošetřena a jsou tak spíše na dohodě mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem.

To je otázka právě i vzniklých nákladů při výkonu práce z domova, které zákoník práce přímo neupravuje. Musíme proto vycházet z povinností zaměstnavatele, který má nést náklady vzniklé při zaměstnání a nepřenášet je na své podřízené. Co to ale znamená v praxi?

Spotřebovaná energie, voda, využívání vlastní techniky a vybavení, internetové a mobilní připojení – na uhrazení všech těchto nákladů má zaměstnanec od svého zaměstnavatele nárok.

"Výpočet konkrétní výše nároků je velmi individuální s ohledem na jednotlivé profese a místo výkonu práce. Pro zjednodušení lze doporučit určit výdaje paušální částkou, která by odrážela reálné výdaje zaměstnance," radí advokát Adam Valíček.

Požadovat můžeme dokonce vrácení nákladů za případnou cestu do práce, jejíž úhrada je v běžném režimu většinou čistě jen na nás. "Obecně není cesta do zaměstnání považována za pracovní cestu. To však neplatí v situaci, kdy je místo výkonu práce u zaměstnance doma a ten jede do práce například pro podklady potřebné pro výkon práce," tvrdí člen Prezidia Komory daňových poradců Jiří Nesrovnal.

Pokud jste se před využíváním home office na náhradách se zaměstnavatelem nedomluvili, nemusíte se bát. Na nároku pracovníka to vůbec nic nemění. "Tento nárok lze vymáhat až tři roky zpětně, poté dojde k jeho promlčení," říká Valíček.

Zaměstnance k práci z domova také nikdo nemůže nutit, vždy jde o dohodu mezi ním a zaměstnavatelem. Pokud tak s prací doma nesouhlasíme a zaměstnavatel pro nás nemá jinou práci, bude se z jeho strany jednat o překážku v zaměstnání a máme tak nárok na náhradu mzdy.

"Pohybuje se ve výši 60-100 procent průměrného výdělku podle toho, z jakého důvodu zaměstnanec nepracuje," dodává advokát kanceláře Valíček a Valíčková.