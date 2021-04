Hořejší: Česká vakcína nás nespasí, očkovat by se mohlo různými látkami

Arenberger si přeje, aby mělo Česko vlastní vakcínu. Vývoj loni v prosinci zastavil jeho předchůdce Jan Blatný, v březnu na projekt dala vláda 250 milionů. Teď by se měl pořádně rozjet.

Podle imunologa Václava Hořejšího vakcína nepomůže urychlit ukončení epidemie a návrat k normálnímu životu. Bude se prý ale hodit v příštích letech. "Můj názor je úplně stejný jako pana ministra. Samozřejmě to nemá žádný smysl pro řešení momentální situace, ale je to taková strategická záležitost, abychom měli vybudované kapacity pro budoucnost," řekl televizi Nova.

Předpokládá se, že jedna vakcína nebude fungovat navěky a lidé se budou muset přeočkovávat. "To, že by se mohla vyrábět česká vakcína, se netýká letošního rou, ale následných očkování, která tak jako tak budou. Určitě by bylo dobré mít vlastní vakcínu," prohlásil Arenberger.

Vakcíny by se mohly kombinovat

V posledních týdnech vědecká obec uvažuje i o tom, že v případě nedostatku látky od jedné společnosti by se pro druhou dávku mohla použít jiná. "Myslím si, že z toho vědeckého hlediska není nic proti tomu. Nejsem si vědom, že by to mělo nějak škodit. Otázka je, jestli to bude tolik účinné. Ale myslím si, že by se to nemělo příliš lišit," řekl Hořejší.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ve středu oznámil, že Česko bude usilovat o nákup zásob vakcíny AstraZeneca od Dánska, které ji přestalo používat kvůli možné spojitosti s krevními sraženinami. Uznávaný imunolog to vnímá jako dobrý krok. "Potřebujeme další vakcíny. Ať je ten zdroj jakýkoliv, měli bychom tak učinit," uzavřel.

