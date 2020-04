Hororové scény z New Yorku: Lidé umírají při čekání na vyšetření

České zdravotnictví se připravovalo na pandemii koronaviru včas, a i když lékaři a zdravotníci zažívají náročné služby a leckde se nákaze neubránili ani oni sami, celkově zdravotní systém v Česku funguje a je připraven i na vyšší nápor. Ovšem ne všude je to tak idylické.

Děsivé informace přicházejí z Itálie nebo Španělska, doslova hororové jsou ale obrázky ze Spojených států, která je se značným odskokem zemí s nejvyšším počtem nakažených. Těch je v zemi aktuálně 336 906. V souvislosti s Covid-19 zemřelo již 9 624 lidí, z nákazy se vyléčilo zatím pouze 17 977 pacientů.

K lékařům míří denně množství pacientů, kteří na sobě pociťují příznaky onemocnění, mnozí již v rozsahu, který ohrožuje jejich životy. Jenže nemocnice jsou plné, na pohotovosti se čeká hodiny, a ne každý se pomoci dožije. Co se náhodnému příchozímu jeví jako nezvladatelný chaos, je ve skutečnosti promyšlený systém, během kterého ale přesto vyhasínají lidské životy.

Mrazivé svědectví se podařilo získat redakci CNN. Ta popsala tíživou scenérii na pohotovosti nemocnice SUNY Downstate Health Sciences University v newyorském Brooklynu. To je to jedna ze tří nemocnic ve státě New York, kterou guvernér Andrew Cuomo vybral, aby se zcela věnovala jen pandemii Covid-19. Pracuje zde více než 2 000 zaměstnanců, kteří se starají o pacienty na 225 lůžkách. Guvernér ale žádá rozšíření kapacit až o padesát procent.

Zdravotníci tu přitom již nyní nestíhají pomoci všem. "Nechceme se rozhodovat mezi dvěma životaschopnými pacienty tím, že se jednoduše pokusíme rozhodnout, kdo je hoden, nebo si hodit mincí," popisuje zoufalou situaci zdravotníků lékař urgentního příjmu Lorenzo Paladino.

Během čtyřiceti minut, které zaznamenala reportáž CNN, tu u šesti pacientů dojde k zástavě srdce. Čtyři z nich bohužel již pohotovost živí neopustí. Zatímco zdravotníci – leckdy marně - bojují o jejich život, výstražný systém nemocnice zaznamená ještě pětkrát kritický "kód 99“, který ohlašuje další na životě ohrožené pacienty, kteří vyžadují okamžitou resuscitaci. Na umírání jsou zdravotníci na pohotovosti zvyklí, ovšem nikoli v rozsahu, v jakém se děje nyní.

"Naše JIP je plná lidí a nikdo z nich nemůže dýchat. Normálně máme takto těžkých pacientů sotva pár,“ dodává Julie Easonová, ředitelka oddělení respiračních chorob. „Cokoli, co jste si dosud představovali jako svůj nejhorší den, vás nedokáže připravit na to, co tu teď doopravdy vidíte na vlastní oči,“ dodává lékařka.

Zatímco ulice města se vyprázdnily, tady se život neuvěřitelně zrychlil a připomíná scény z katastrofických filmů. I když sem nyní míří o poznání méně pacientů, než před epidemií, jejich zdravotní stav je mnohem horší, úmrtnost se tu pohybuje kolem 25 %. Spojené státy jsou momentálně v počtu nakažených globální jedničkou, epicentrem nákazy je pak právě New York, nachází se zde zhruba každý třetí nakažený. Nejvíce zde úřaduje i smrt, ze všech úmrtí jich na New York připadá téměř polovina. Zatímco v jiných státech se počty obětí počítají na stovky, zde je aktuálně 4 159 mrtvých.

Poradit si s těly tak zdravotníci musejí neobvykle rychle, což potvrzují i reportéři CNN. Stačila půlhodina, aby bylo mrtvé tělo zabaleno, místo důsledně vydezinfikováno, a již ho obsadil další těžký případ připojený na dýchací přístroje. Těch jen navíc nedostatek, podle guvernéra by jen New York potřeboval více než třicet tisíc dalších plicních ventilátorů. Popravdě ale chybí i dostatek vyškoleného personálu, který by s přístroji uměl pracovat tak, aby pomoc poskytovaly co nejefektivněji.

Mrtvých přibývá rychleji, než by nemocnice byla schopna zvládat. Do márnice se již dávno nevejdou, a tak před nemocnicí stojí dva chladící nákladní vozy, které provizorně doplňují její kapacity. "Maximálně se snažíme alespoň o určitou pietu. Děláme, co je v našich silách, abychom těla nemuseli vrstvit na sebe. Když bude potřeba, přiobjednáme raději další vozy,“ popsala Jelanie DeShong z PR oddělení nemocnice.

Vysoká úmrtnost na pohotovostech přitom není zapříčiněna tím, že by sem mířili především pacienti seniorského věku. Nad 65 let je sice nadpoloviční většina, nakažení jsou ale všeho věku. Ošetřit tu museli i tříleté dítě. 90 % příchozích je podle statistik starších 45 let.

Zdravotníci a lékaři se slovy amerického prezidenta Donalda Trumpa ocitli ze dne na den doslova ve válečné zóně. A to tak rychle, že se na to nestihli psychicky připravit. Prezident doufá alespoň v to, že nejhorší chvíle má město již za sebou a počty nakažených i úmrtí začnou postupně klesat. Na Twitteru sdílel, že již vidí světlo na konci tunelu a naději pro všechny - vyděšené občany, pacienty, ale i zdravotníky v první linii.

LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 6, 2020

Většina z nich není zvyklá na tolik lidí ohrožených na životě naráz, na tu bezmoc, kdy bojují o život jednoho, a poplašný systém je volá k dalším umírajícím nakaženým. Během třech týdnů zde zemřelo 94 pacientů. Sami, bez svých milovaných a blízkých, se kterými se nemohli ani naposledy rozloučit.

Šéf nemocnice Wayne Riley má ale obavy i o vlastní zaměstnance. Pracují přesčas, nemají nárok na osobní volno nebo dokonce dovolenou, padají únavou, ale musejí stále znovu do služby. Každý den přitom nákaza ohrožuje i je. I proto nemocnice již nyní hledá případné náhrady a dobrovolníky, kteří by v nouzi dokázali vykrýt kapacitu.

Lékaři se snaží dělat, co umí, bohužel jejich práce probíhá do určité míry metodou pokus – omyl. Stále totiž o novém kmeni koronaviru neví dost, aby dokázali nasadit skutečně fungující léčbu, veškeré jejich kroky stojí na vratkých základech experimentální léčby. V očích mnoha zdravotníků se zračí obrovská bezmoc a beznaděj…