Co smí číšníci a co hosté?! Nová pravidla pro zahrádky

Už příští týden se mají rozvolnit další opatření, otevřou se zahrádky restaurací. Lidé se však musí prokázat negativním testem, pokud si tam budou chtít posedět. Podle asociace majitelů restaurací APRON však restauratéři z právního hlediska nemohou po hostech požadovat žádné dokumenty ani je lustrovat. Lidi bez testu by však restauratéři nemuseli podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) obsloužit.

Vláda v pondělí na pravidelném jednání hovořila o dalším rozvolnění. Od 17. května se tak mohou otevřít zahrádky restaurací. U stolu budou smět sedět maximálně čtyři lidé, kteří nejsou z jedné domácnosti, nebo rodina. Mezi stoly budou muset být 1,5metrové mezery.



Hosté se při vstupu budou muset prokázat negativním testem, potvrzením o očkování nebo o prodělání nemoci. Právě to by však mohl být velký problém, kterého se restauratéři obávají. Navíc podle asociace majitelů restaurací APRON nemohou hostinští testy ani jiné doklady po hostech požadovat.



"Upozorňujeme, že hostinští nemají pro lustraci hostů svých restaurací žádnou oporu v zákoně a nemohou požadovat předložení jakýchkoliv dokumentů. Pokud by hostinský měl po hostech vyžadovat konkrétní doklad, musí to stanovit legislativa,“ uvedla výkonná ředitelka asociace Kateřina Holnová na základě právního rozboru, který si nechal APRON vypracovat.



Holnová také upozornila, že zahrádky mohou mít více vstupů, kterými se tam lidé mohou dostat. Bylo by proto velmi obtížné pohyb lidí regulovat a kontrolovat testy. "Hostinští nikdy nepožadovali, aby po hostech museli vyžadovat potvrzení. Toto by měla být odpovědnost hostů,“ doplnila Holnová.



Podle odborníků by však s kontrolou testů v restauracích neměl být problém a měl by probíhat podobně jako ve službách. "Dosud čekáme na přesné instrukce z ministerstva zdravotnictví. Podle prvotních signálů by ta kontrola měla probíhat stejně jako třeba v kadeřnictví,“ řekla TN.cz mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.



Stále se však čeká na přesné znění mimořádného opatření. "Půjde o stejný postup jako v případě služeb. Ten bude platit také pro restauratéry. Nebudou však muset vést seznam lidí jako provozovatelé služeb,“ doplnila mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) doufá, že se hostinští se zákazníky na kontrole testů spolu dohodnou. V opačném případě by lidi bez testu nemusel nikdo obsloužit.

"Restauratéři nemohou udělovat žádné sankce nebo hosta vyhodit. Ale může na něj působit tak, že ho třeba neobslouží. To už je ale na rozhodování svazů," sdělil ve středu Arenberger.

Poslechněte si celé vyjádření ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO):