Hromadná nehoda blokuje D1, rozsypaný náklad zasahuje i do protisměru

Kvůli hromadné nehodě na D1 je dálnice na 338. kilometru ve směru na Olomouc a dále na Brno uzavřena, vysypaný náklad z kamionu zasahuje i do protisměru. Pozor by si tak měli dát řidiči v obou směrech. V místě nehody měl být také poškozen most. Další hromadná nehoda pak zablokovala pražskou Jižní Spojku.