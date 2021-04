Hrozné, mají čtenáři TN.cz jasno o projevu Zemana k Vrběticím

Přes osm tisíc čtenářů TN.cz hlasovalo v anketě o nedělním projevu Miloše Zemana ke kauze Vrbětice a zhoršení česko-ruských vztahů. Většina z nich nemá z prezidentových slov vůbec radost.

Zemanovo vystoupení, na které Česko čekalo týden, hodnotí pětkou a považuje za hrozné více než 5400 lidí. Hlava státu má ale i řadu zastánců. Jedničku za projev, ve kterém nevyloučil, že explozi skladu v roce 2014 mohla způsobit neopatrná manipulace s municí, mu dalo přes 2300 čtenářů.

Dvojkou, trojkou nebo čtyřkou by pak Zemana oznámkovaly jen desítky lidí.



Podle prezidenta Bezpečnostní informační služba (BIS) nepředložila důkazy o tom, že ruští agenti skutečně byli ve Vrběticích. Obvinění ale vnímá jako velmi vážně. Pokud se prokáže, Rusko za to musí zaplatit, řekl Miloš Zeman.

Kritiku si Zeman vysloužil nejenom od opozičních politiků. Z jeho projevu nebyl nadšený ani ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který o možném zapojení ruských agentů do výbuchu předminulou sobotu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) informoval.

"To je projev, ve kterém si každý našel to svoje, bohužel včetně Ruské federace. Popravdě řečeno nevím, proč to pan prezident udělal, protože České republice to moc nepomohlo," prohlásil Hamáček v Televizních novinách s tím, že v Moskvě mají radost.

Prezidentův projev si můžete pustit tady:

