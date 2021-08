Hrušky do Hrušek. Do zničené obce se díky lidem vrátí její chlouba

Tornádo na jižní Moravě vzalo některým život, jiným střechu nad hlavou, ale také poničilo velké množství zeleně. Momentálně je samozřejmě prioritní zajistit, aby lidé měli kde bydlet. Pak ale přijde i čas na to, aby jejich novým či opraveným domovům přibyly stromy. A o to se starají ochránci přírody.

Hrušky do Hrušek. To je název jednoho z projektů, který má podpořit návrat zeleně do oblastní postižených tornádem. Ochránci přírody chtějí obyvatelům pomoci s tím, aby se obnovila například alej typická pro obec Hrušky, a to hrušková, která lemuje hlavní silnici ve vesnici. Jiná ovocná alej by měla vzniknout mezi Moravskou Novou Vsí a Hruškami.

Nové domy potřebují stromy. To je heslo Nadace Partnerství po tornádu na jižní Moravě. Ničivé tornádo bralo vedle lidských životů, střech, zdí či aut, také stromy nebo úrodu na polích. "Zatímco poničené domy díky obrovské vlně solidarity postupně zakrývají nové střechy a okna, v jejich okolí nezůstalo nic, co by jim stínilo," vysvětluje Miroslav Kundrata z Nadace Partnerství.

Ve zničených vesnicích a městech chce nadace pomoci s výsadbou nových stromů a ošetřit ty, které řádění tornáda přežily, aby nové bydlení nepřipomínalo Saharu. Proto lidé vybírají peníze na nové stromy do poničených vesnic a měst.

Sice to vypadá, že na stromy je ještě času dost, ochránci to ale vidí jinak. "Stromy se mohou sázet jen v deštivých měsících jako je říjen, proto na první výsadbu je potřeba peníze vybrat do konce září. Na podzim je ideální doba na zasazení stromů," vysvětlil Kundrata.

"Moje sestra Lenka bydlí v Hruškách, jejich dům poničilo tornádo. Dům postupně opravujeme, ale kolem zůstaly jen pahýly stromů. Domy bez stromů nedávají smysl, ani pocit domova," říká Markéta Fučíková, rodačka z Hrušek a finanční ředitelka Nadace Partnerství.

Cílem Nadace je, aby každý nový i opravený dům v postižených obcích měl novou předzahrádku nebo zahradu a aby poškozené vesnice a města mohly letos na podzim obnovit alespoň část zničené zeleně.

Podívejte se, jaké škody způsobilo tornádo na Moravě: