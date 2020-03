Dnes 16. března se v podcastu Televizních novin dozvíte o tom, že vláda rozhodla o omezení pohybu na území Česka, a to od uplynulé půlnoci až do 24. března šesti hodin ráno. Zároveň dnes brzy ráno hygienici uzavřeli kvůli koronaviru některá města na Olomoucku. Lidé je nemohou opustit a zakázán je do nich také vstup.