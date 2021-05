Všechno je v pořádku, tvrdí hygiena o azbestu. Lidé se bojí toxického prachu

V centru Prahy u hotelu InterContinental provedli hygienici šetření kvůli podezření z šíření jedovatých azbestových vláken do ovzduší. Úřad městské části i hygiena tvrdí, že je vše v pořádku, spolek Občané Praha 1 má na věc ale jiný pohled. Podle úřadu by aktivisté měli přestat šířit poplašné zprávy.

Hotel InterContinental aktuálně prochází rekonstrukcí, která znepokojuje místní obyvatele. Součástí prací je totiž i demontáž azbestových panelů, při které se uvolňuje prach. Podle spolku Občané Praha 1 stavební úřad hazarduje s lidskými životy, azbest je totiž toxický a rakovinotvorný.

V pátek byli na místě pracovníci hygienické stanice, kteří tam prováděli šetření. "Po kontrole bylo konstatováno, že k žádnému šíření azbestových vláken do ovzduší nedochází a zdraví dětí ze sousední školy ohroženo není. Společně s ředitelkou Základní školy Curie jsme si vše na místě osobně ověřili," řekl po kontrole starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN).

Totéž potvrdil redakci TN.cz mluvčí pražské hygienické stanice Zbyněk Boublík. "Proběhla velká kontrola za přítomnosti všech příslušných úřadů a je tam všechno v pořádku," sdělil.

Podle mluvčího Prahy 1 Petra Bidla měření prováděla certifikovaná laboratoř Aquatest, která odhalila nulové hodnoty koncentrace azbestových vláken ve vzduchu. Měření budou v následujících dnech probíhat po každých dvou dnech práce s azbestem.

"Rekonstrukce bývalého hotelu InterContinental je tedy naprosto pod kontrolou. O všem je samozřejmě neustále informována sousedící ZŠ nám. Curieových a rodiče dětí, které ji navštěvují. Vyzývám proto různé nezodpovědné aktivisty, aby přestali šířit poplašné zprávy, které občany v okolí a rodiče bezdůvodně zneklidňují," prohlásil starosta.

Postup při odstraňování materiálu s azbestem

"Stěžejní je zásada, že technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest (včetně odstraňování) musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do okolního prostředí," vysvětluje Boublík.

To podle spolku Občané Praha 1 ale dodrženo není. "K žádnému předcházení uvolňování azbestového prachu v tomto případě rozhodně nedochází a jsme přesvědčeni o opaku," píše na sociálních sítích, kde sdílel video zachycující postup práce.

Hygiena vylučuje chybný postup. "Za účelem ověření nastaveného postupu při odstraňování materiálu s obsahem azbestu bylo provedeno již několik kontrolních šetření koncentrace azbestových vláken (provedené akreditovanou firmou) v pracovním ovzduší, která dokládají, že v době měření nebyla překročena koncentrace vláken dle platné legislativy," uvedl Boublík.

"Věděli jsme už při začátku rekonstrukce, že na azbestové prvky velmi pravděpodobně narazíme. Celou operaci jsme řádně projednali s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a vše probíhá v souladu s hygienickými předpisy. Panely jsou demontovány vcelku a separace pak probíhá na specializovaném pracovišti," vysvětluje Martin Sirotek ze společnosti Metrostav, která stavbu zajišťuje.

Podle starosty Hejmy z jednání s hygienou a odborníky vyplynulo, že zvolená technologie je jediná možná.

"I když Metrostav i hygiena tvrdí, že vše probíhá formálně v pořádku, přesto se s každým sundaným panelem vyvalí přímo v centru Prahy do ovzduší drobný prach obsahující milióny nebezpečných částeček karcinogenního azbestu," kritizuje postup zakladatel projektu Ukliďme Česko a zastupitel Jihomoravského kraje Miroslav Kubásek (za ANO).

"Demolice zkrátka probíhá tak, jako kdyby se vůbec o karcinogenní azbest nejednalo. Ze záběrů vyplývá, že ani dělníci nemají při práci žádnou ochranu dýchacích cest. Řešením by bylo celou budovu zakrýt a panely před manipulací zabalit. To by však stálo cca. 6 milionů korun navíc, což si majitelé nemohou samozřejmě dovolit," dodal.

Podívejte se na další záběry z místa rekonstrukce: