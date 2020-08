Inspektor vyrazil do Ústí. Město ho nepotěšilo, skončilo bez medaile!

Ústí nad Labem je městem, které má v Česku zřejmě nejvíce pošramocenou pověst. Na výlet tam lidé nikdy příliš nejezdili, nyní ale nastává situace prozkoumat všechny části Česka.

Zdymadlo Střekov

První, na co narazíte, jsou střekovská zdymadla. Obří vodní dílo, které stojí za prozkoumání. A nic než čas k tomu nepotřebujete, dá se projít bez placení a kochat se můžete, jak dlouho chcete.

Střekovská zdymadla, která jsou známá také pod původním názvem jako Masarykovy zdymadla, jsou národní technická památka. Jejich součástí je i vodní elektrárna.

Anketa Vyrazili jste do Ústí nad Labem za památkami? Ohodnoťte svůj zážitek Za jedna, bylo to bez chyby 28 10 hlasů Za dvě, pár věcí by se dalo vylepšit 9 3 hlasy Za tři, celkem to ušlo 6 2 hlasy Za čtyři, moc se mi to nelíbilo 17 6 hlasů Za pět, do Ústí už se nikdy nevrátím 40 14 hlasů Hlasovalo 35 lidí.

"Je to hezký technický úkaz, průvodkyně nám říkala, že to je asi z 20. let, je to docela zajímavé, že tady je i průchod pro ryby vyřešený," popsala jedna z návštěvnic.

Hrad Střekov

Ze zdymadel se pěšky a jen za pár minut dostanete na zříceninu hradu Střekov, který je pro změnu národní kulturní památkou. Stojí tam od 14. století a skladatel Richard Wagner tam prý složil jednu ze svých nejznámějších oper.

Centrum města a Větruše

Centrum města na dohled obří chemičky je návratem do reality. Hezký pohled to rozhodně není, třeba kostel Nanebevzetí panny Marie, který je kvůli bombardování za války nejšikmější stavbou ve střední Evropě, je obehnaný nákupním centrem. Alespoň, že se odsud dá lanovkou dojet na další zajímavé místo. Tím je výletní zámeček Větruše.

Tam si taky můžete dát něco do nosu, polední menu ale začínají na dvou stovkách. Stejně tak jídla z jídelního lístku. Nebo je tam stánek s rychlým občerstvením, jako je párek v rohlíku nebo hranolky. Vychvalovaná je zmrzlina.

Vyhlídky

Za prozkoumání pak ještě stojí vyhlídky nad městem. Přeci jen Ústí je unikátní svou polohou v údolí. Výhled na údolí si můžete vychutnat z jedné ze tří vyhlídek, ze Střekovské vyhlídky, z Erbenovy vyhlídky nebo z Větruše.

Vyloučené lokality a zoo

Co si ale Ústí za rámeček nedá, jsou vyloučené lokality. Tam se bojíte jít i ve dne, natož v noci. A hodně nelichotivé je to také s místní zoologickou zahradou, ta je v tak špatném stavu, že jí inspektoři asociace evropských zahrad pozastavili členství a chov spousty zajímavých druhů zvířat je v ohrožení.

Ústí za prozkoumání rozhodně stojí, tentokrát ale inspektor medaili neudělil.

Máte tip, kam by se měl Prázdninový inspektor vydat příště? Pište nám na prazdninovyinspektor@nova.cz.