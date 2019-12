Na Česko se žene silná bouře! Na Islandu udeřila sílou hurikánu. MAPA

Atlantikem se žene silná cyklóna, která míří k evropskému kontinentu. Na Islandu udeřila bouře nejsilněji - husté sněžení doprovází vítr o síle srovnatelné s hurikánem páté, tj. nejvyšší, kategorie.

Severovýchodně od Reykjavíku v nárazech naměřili rychlost neuvěřitelných 256 km/h. Pár hodin poté stanice přestala úplně vysílat data. Meteorologové uvádí, že prudký vítr snížil pocitovou teplotu téměř o dvacet stupňů z -7 na -26 stupňů.

Bouře v následujících dnech udeří v západní a severozápadní Evropě - zasáhne britské ostrovy, Francii, Německo. Vítr bude v nárazech foukat rychlostí až 150 km/h, dosáhne tak síly orkánu.

Spectacular video of a large deep cyclone over the North Atlantic and western Europe last night, Dec 10th, resulting in a violent winter storm across Iceland. Animation: @sat24 pic.twitter.com/s9r8D9Uo7h