Itálie hlásí za den 793 mrtvých. Na Covid-19 v zemi zemřelo už 4825 lidí

Italské úřady kvůli dramaticky rostoucím číslům nakažených opět přitvrzují. Do ulic některých měst v Lombardii byli povoláni vojáci. Ti společně s policisty dohlížejí na přísný zákaz vycházení.

"Jenom za včerejší den bylo v Itálii 10 tisíc přestupků. To znamená, že 10 tisíc občanů se pohybovalo bezdůvodně," popsala Češka Olga Kozárová, která žije v Itálii.

Guvernéři nejvíce zasažených italských regionů naléhají zejména na to, aby se striktně zakázaly všechny venkovní rekreační a sportovní aktivity. Pro společenské Italy tak zůstávají jediným pojítkem balkóny.

"V 6 hodin se scházelo na balkonech a zpívalo se, hrálo se, ale to už poslední dny není. Je to taková chvilka pospolu. Ale už se nezpívá, jak začal růst počet obětí, do zpěvu už není," doplnila Kozárová.

Regionální úřady v Itálii nyní volají po zavedení kompletní izolace a plošného testování.

V Německu se současná zavedená opatření neosvědčila, tak jak by měla. Jasným důkazem jsou prudce rostoucí čísla nakažených a zemřelých.

Stále další spolkové země přistupují k přísnějším opatřením. Podle Češky žijící ve Stuttgartu si ale z koronaviru místní těžkou hlavu nedělají. "My s manželem jsme byli dneska nakupovat. Měli jsme oba dva ochranné roušky i rukavice. Pokladní v obchodech nad námi kroutily hlavou a ostatní nám dávali najevo, že jsme v nepořádku a šíříme paniku," popsala Taťána Outrata.

Německá vláda plánuje přijmout přísnější opatření. Pro další šíření nemoci v zemi budou zřejmě klíčová.