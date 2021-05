Jak se chovat po očkování: Lékaři vysvětlili, co dělat a čemu se vyhnout

Očkování proti covidu-19 doprovází řada doporučení, která by měli lidé dodržovat. Naočkovaní by se měli vyhnout fyzické zátěži a pár dnů nepít alkohol. Někteří lidé mohou mít po vakcinaci krátkodobé reakce, například bolest kolem vpichu nebo zvýšenou teplotu.

Přísným pravidlem, které lidé musejí dodržet bezprostředně po naočkování, je setrvat 15 minut v čekárně lékaře nebo v očkovacím centru pro případ, že by se projevila okamžitá alergická reakce. Po očkování pak lékaři nedoporučují pít alkohol a lidé by se měli vyhnout větší fyzické námaze. Naopak by měli hodně pít tekutiny, dopřát by si měli kvalitní spánek, pestrou stravu a vitamíny.

Klidový režim a vynechat alkohol



"Člověk by se měl vyvarovat zvýšené fyzické námaze. Jde o 24 hodin po očkování. Pokud jsem byl očkován dopoledne, tak ten den bych neměl sportovat, dělat větší fyzickou práci. Obecně se nedoporučuje pít alkohol. Žádná zvláštní opatření se ale k očkování neváží," řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Jak postupovat při reakci na vakcínu?



Mnozí si často stěžují na alergickou reakci v místě vpichu. Ta je pouze fyziologickou reakcí, kdy se tělo připravuje na vpíchnutou dávku, a samovolně vymizí. "V místě vpichu se může vyskytnout i fyziologická reakce na očkovací látku. Nejde o alergickou reakci. Je to průkaz toho, že tělo reaguje a bude si vytvářet imunitní odpověď. Někdo má reakci větší, udělá se mu boule, někdo pociťuje citlivost v místě vpichu. Nejde ale o alergickou reakci," doplnil Kubek.

Někteří lidé po očkování trpí chřipkovými příznaky, bolestí hlavy nebo zvýšenou teplotou. "Pokud má člověk po očkování reakci, což se může stát po covidových vakcínách, bolení hlavy, únavu nebo zvýšenou teplotu, tak si naočkovaný vezme paralen nebo ibalgin," doplnil Daniel Dražan z České vakcinologické společnosti. Lidé by tak měli postupovat jako při běžných obtížích. Bezprostřední reakce na vakcínu by měly do několika dní samovolně ustoupit.

Dostatečné pití tekutin



Pravidelné doplňování tekutin je základem pro správnou funkci organismu. Voda hydratuje tělo a odvádí toxiny, které se při nedostatku tekutin těle drží. Dospělý člověk by měl během dne vypít 1,5 – 2,5 litru vody. Lékaři doporučují vynechat slazené nápoje, které obsahují velké množství cukru. Tyto nápoje je lepší nahradit čajem. Nedostatek tekutin je spojen s dehydratací, která způsobuje bolest hlavy, únavu a malátnost. Pravidelný příjem vody těmto symptomům předchází.

Vitamín C nejen v době koronaviru



Vitamín C je pro člověka důležitý ke správné funkci organismu. Lékaři proto doporučují tento vitamín pravidelně doplňovat. Jeho dostatečné množství má vliv na správnou krvetvorbu a vstřebávání železa v těle. Hlavní vliv má vitamín ale na imunitní systém, který posiluje a pomáhá tak před nákazou virovými onemocněními. Vitamíny můžeme zakoupit volně v lékárně. Některá zdravotní střediska dokonce nabízí kůru vitamínem C, kdy je vitamín aplikován během krátké procedury pacientovi nitrožilně.

Vyvážená strava



Jídlo by mělo být pestré. Člověk by měl pravidelně jíst v rozmezí dvou až tří hodin. Za den pak celkově zkonzumovat pět jídel. Strava by se měla hlavně skládat z dostatečného množství sacharidů, které najdeme například v pečivu, ovesných vločkách a bílkovin, které jsou obsaženy v mase, mléku, jogurtech či vejcích. Jídlo by nadále mělo být doplněno o zdravé kvalitní tuky, které najdeme v avokádu, oříškách či olivovém oleji. Nesmíme zapomenout ani na dostatečné množství ovoce a zeleniny, které nesmí v denním jídelníčku chybět.

Kvalitní spánek



Pravidelný a dostatečný spánek je základ zdraví. Spánek mimo jiné posiluje i imunitu, tudíž může pomoci předejít některým onemocněním. Kvalitní spaní přispívá nejen našemu fyzickému zdraví, ale také psychickému zdraví. Dospělému člověku je doporučeno spát průměrně 7 – 8,5 hodiny denně.

