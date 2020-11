Jako kocovina, popisují dobrovolníci účinky vakcíny proti covidu-19

Více než 43 tisíc lidí z šesti zemí se zúčastnilo třetí fáze testování vakcíny testování nové vakcíny. Tu vyvinila americká farmaceutická společnost Pfizer a její německý partner BioNTech. U tohoto testování dobrovolník ani výzkumník netuší, zda byl dobrovolník naočkován vakcínou, nebo placebem.

Pětačtyřicetiletá Američanka Carrie popsala pro britský portál Mirror vedlejší účinky vakcíny. Měla horečku, bolela ji hlava i celé tělo. První injekci dostala v září, účinky přirovnala očkování proti chřipce. Po druhé injekci prý byly příznaky silnější. Přesto nelituje. "Byla to má občanská povinnost. Myšlenka, že bychom se nemoci mohli zbavit a vrátit se k normálním životům, pro mě byla při rozhodnutí hlavním faktorem."

"Je to, jako když máte silnou kocovinu. Moje imunitní reakce na vakcínu jen posílila mou důvěru v ní," popsal svůj stav po očkování Američan Glenn. Poté, co byla zveřejna zpráva o účinnosti vakcíny, u něj propukla obrovská euforie.

"Jedna z prvních vzpomínek mého dědečka byla na zvuk zvonících zvonů, když skončila první světová válka. Byla to strašlivá doba a lidé byli šťastní, když bylo konečně po ní. Cítil jsem se trochu podobně… alespoň jsem cítil, že je to podobné. Už brzy to bude za námi a moje vakcína byla jako ty zvony," dodal.

Dvaačtyřicetiletý Bryan si naopak myslí, že dostal placebo. Neměl prý totiž žádnou imunitní reakci a později se i s celou rodinou koronavirem nakazil. Všichni se ale naštěstí bez problémů zotavili. Podle něj za špatnou situaci nejen v USA mohou nezodpovědní lidé a politici.

Spojené státy jsou jednou ze zemí, kde firmy Pfizer a BioNTech testují svou vakcínu, dále jsou to Jihoafrická republika, Turecko, Německo, Argentina a Brazílie. V Brazílii testovali i vakcínu CoronaVac od čínské společnosti Sinovac Biotech, testování bylo ale v úterý zastaveno. Úřady nahlásily "závažné nežádoucí účinky", blíže je ale nespecifikovaly.

