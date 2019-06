Jako ve školce! Babiš žaloval ve Sněmovně na Kalouska: "Řekl pí.."

Kalouskovo prohlášení se mělo odehrát krátce po tři čtvrtě na čtyři. Babiš u pultu reagoval na slova Markéty Adamové Pekarové (TOP 09), která se ve svém proslovu zabývala údajným Babišovým střetem zájmů. Poté Babiš odešel od pultu a posadil se na své místo.



Na záznamu z jednání poslanecké sněmovny je vidět, jak k Babišovi následně přistoupil Kalousek a něco mu říkal. Ačkoliv se vše odehrálo jen kousek od řečnického pultu, kde zrovna mluvil Martin Baxa (ODS), mikrofon nic nezachytil.



Babiš ovšem neváhal a po Baxovi se opět ujal slova a celému sálu vyložil, co mu měl Kalousek říci. “Po té poslední odpovědi mě tady navštívil pan poslanec Kalousek, mírně ovíněný, a sdělil mi: ´Dělej, co umíš, stejně jseš v pi...´ Nemůžu to dokončit,“ podělil se o údajné Kalouskovo prohlášení Babiš.



Do Kalouska si následně neodpustil své obvyklé rýpnutí. “Nejlepší ministr financí - 670 miliard dluh, 200 miliard deficit a 14 miliard ztracených definitivně v rámci evropských fondů, takže jsem rád, že tady máme takové kolegy. Jsou třicet let v politice, teď chodí demonstrovat na náměstí. Jo, jo, no,“ doplnil Babiš.



Vyjádření Miroslava Kalouska k celému incidentu zjišťujeme.