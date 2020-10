Jaroslav Faltýnek rezignoval na pozici místopředsedy hnutí ANO

Jaroslav Faltýnek se setkal s Romanem Prymulou ve středu v noci. Odcházejícího Prymulu zachytil fotograf deníku Blesk, jak jde bez nasazené roušky.

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval Prymulu k rezignaci na ministerský post a Faltýnka na pozici místopředsedy strany. zatímco Prymula rezignovat odmítl, Faltýnek svou funkci složí. Informaci potvrdil v pátek po schůzce s Babišem.

"Byla o tom diskuze. Pan premiér mne vyzval, abych zvážil svoji odpovědnost, a já si myslím, že jsem ten krok učinil, když jsem mu předal svoji rezignaci na pozici prvního místopředsedy hnutí ANO. Tak jsem s ním chtěl o tom mluvit a shodli jsme se na tom, že v této situaci je tento můj krok určitým symbolem, kdy uznávám své pochybení, i když přesně nevím, co jsem udělal. To by měla určit hygiena, jestli jsem porušil pravidla, která platila ve středu večer," prohlásil Faltýnek.

"Bavili jsme se i o mé pozici jako předsedy poslaneckého klubu ANO a já jsem informoval pana premiéra, že já sám požádám poslanecký klub o jejich stanovisko, jestli mám jejich důvěru pro další období do voleb. Dávám svou funkci k dispozici," dodal Faltýnek. Poslanecký mandát si zatím ponechá.

Schůzkou Prymuly a Faltýnka se bude zabývat také pražský magistrát. "Magistrát povede správní řízení s právnickými a fyzickými osobami ve věci porušení vládních nařízení týkajících se restaurace Rio's. I když si zjevně někdo myslí, že někteří lidé jsou si rovnější, pravidla tady stále platí pro všechny stejně," uvedl v pátek pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).