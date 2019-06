Jedete na dovolenou se psem? Toto nepodceňte, radí odborníci

Zájem Čechů o to trávit letní dovolenou společně se svými zvířecími mazlíčky rok od roku roste. Ale i pro psy nebo kočky platí povinnosti, které by jejich majitelé rozhodně neměli podceňovat. Pokud si zvíře berete za hranice, musí mít například vlastní pas.

Vzít, nebo nevzít svého domácího mazlíčka na dovolenou? Pro pana Jana z Prahy zbytečná otázka. Letos vyráží se svými psími mazlíčky na dovolenou do slovenských Tater. Obě fenky musejí mít vlastní zavazadla.

"Vezmeme nějaké hračky, abychom je mohli zabavit, kdyby se nudily. Košíky jsou samozřejmostí, kdybychom jeli městskou hromadnou dopravou," řekl TV Nova majitel dvou fenek Jan Chadt.

Slovensko je podle cestovních kanceláří pro české klienty se psy jedničkou. "Lidé si prostě opatřují domácí mazlíčky, mají k nim vřelý vztah a nedovedou představit, že by je někam odložili," řekl mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Co se týká pobytů u moře, vede prý třeba Španělsko nebo Francie. "Preferují cestování vlastní dopravou, protože se jim zdá, že to je pro zvířata úplně to nejpohodlnější. Můžou zastavit, kdy chtějí, dát mu napít, dát mu volnost.

"Samozřejmě z důvodu bezpečnosti, potřebujeme psy do auta přikurtovat, takže máme v podstatě takový pás. Přicvakneme psa, oni mají kšíry," dodává Chadt.

Zvíře vždy patří na zadní sedadla, nikdy ne na přední. I psi musí mít svůj vlastní cestovní pas. Veterináři ho vyhotoví na počkání. Na cesty lidé často balí osobní lékárničku, stejně tak by neměli zapomínat na mazlíčky.

"Třeba základní gel proti bolesti. Potom navrhujeme třeba dietní konzervy pro průjmy a podobně, protože u moře často psi pijí slanou vodu a následují zažívací potíže," upozorňuje veterinářka Veronika Pazderová.

K tomu, aby psi vycestovali, musí také podstoupit očkování proti vzteklině. Teď je pro to nejvyšší čas - vycestovat totiž můžou až po 21 dnech od očkování. Povinné je také očipování psa. Aplikace čipu stojí od 300 do 500 korun. Od příštího roku bude navíc pro všechny majitele povinná, jinak jim bude hrozit pokuta až 20 tisíc korun.

Od roku 2020 totiž začne platit novela veterinárního zákona, která s tím počítá. V Česku teď má prý čip zhruba 700 tisíc psů. Při cestování je podle veterinářů potřeba, aby psi měli známku s kontaktními údaji.

"Ty registry nejsou propojené. To znamená, i když to zvíře má čip, tak to neznamená, že v zahraničí, když ho někdo najde, tak bude schopný zkontaktovat toho majitele," upozorňuje prezidenta Komory veterinárních lékařů Radka Vaňousová.