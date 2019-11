Jednání v Letňanech vázne, vyroste nová vládní čtvrť v Malešicích?

Premiér Andrej Babiš si dnes prohlédl pozemky v pražských Malešicích, kde by mohla stát nová vládní čtvrť. Nyní patří České poště, ta by prostory musela vyklidit a přesunout se do Kolína.

Areál o rozloze 19 hektarů patří České poště a nyní v něm sídlí její hlavní přepravní uzel. Pokud se pošta se státem na odkupu pozemku domluví, vybuduje nové depo u Kolína. Podle premiéra jsou Malešice jednou z možných variant, musel by se ovšem změnit územní plán, jde totiž o průmyslovou zónu.

Ministerstva, která jsou dnes rozptýlená po celé Praze, by si Andre Babiš přál mít soustředěná do jednoho administrativního komplexu. S nabídkou pozemků pro stavbu nyní přichází Česká pošta.

Pozemky v pražských Malešicích mají rozlohu 19 hektarů. Nyní tu sídlí hlavní přepravní uzel České pošty. Pokud by stát areál odkoupil, šly by současné budovy k zemi a pošta by vybudovala nové depo nedaleko Kolína. „Je jasné, že Česká pošta tento areál opustí a že potom půjde do prodeje. Jeden z investorů by mohl být úřad pro zastupování státu ve věcích majetkových,“ připouští předseda vlády Andrej Babiš.





„Tato budova zdaleka nevyhovuje, je postavena na začátku devadesátých let - postavíme nové moderní logistické centrum, které kapacitně výrazně posílí,“ prozrazuje plány České pošty její generální ředitel Roman Knapp.



Nová vládní čtvrť má podle Babiše především ušetřit peníze. Za pronájem 346 administrativních budov v Praze zaplatí stát ročně zhruba 400 miliónů korun. „My jsme přesvědčení o tom, že ten projekt má smysl, že je efektivní,“ dodává premiér.



Areál má být alternativou k pozemkům v pražských Letňanech, kde jednání váznou kvůli neshodám s hlavním městem.