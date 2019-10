Jednodenní výlet do Krakova se vším všudy! Stihnete památky i pochoutky

Noční vlaky jsou na jednodenní výlet do Krakova naprosto ideálním řešením. Večer nasednete do vlaku, vyspíte se a celý další den máte na poznávání města a jeho kultury. Co by vám při návštěvě nemělo ujít, obzvlášť pokud máte na obchůzku města pouze jeden den, je náměstí Rynek Glowny. Na tomhle náměstí najdete hned několik památek, mezi kterými je například Mariánský kostel.



Mariánský kostel, celým názvem Kostel Nanebevzetí Panny Marie, patří mezi symboly města. Pokud si chcete užít nádherný výhled na celé okolí, doporučujeme zdolat 239 schodů severní věže. Každou hodinu odtud zní melodie hejnal, s kterou se pojí příběh. Během tatarského obléhání byl prý trubač zasažen do krku a skladbu nedohrál, proto se na jeho počest tato melodie hraje nedokončená.



Navštivte také budovu Sukiennice, kde se nachází tržnice, která by se dala označit za nejstarší krakovský obchoďák. I dnes tu můžete nakoupit suvenýry, řemeslné výrobky nebo šperky ze stříbra a jantaru. V průchodu na východní straně si všimněte visícího nože. Je to starý symbol Magdeburského práva, kterým řezali uši případným zlodějům.



Na náměstí se pravidelně konají také květinové trhy. I mimo sezonu tu s největší pravděpodobností narazíte na květinářky, které tradici udržují. V zimě si poté můžete užít místní adventní trhy, které promění celé náměstí. Při návštěvě se ale nebojte „uhnout z cesty“ a vydejte se do okolních uliček. Jen tak poznáte ten pravý Krakov a často narazíte na mnohem levnější podniky, kde se božsky najíte.



Když už je řeč o jídle, měli byste znát také pár národních pokrmů, které je povinností při návštěvě vyzkoušet. Jedním z nich je bezesporu boršč - polévka z červené řepy se zakysanou smetanou. Ochutnejte také známé pirohy, což jsou knedlíčky plněné buď mletým masem, zelím nebo ovocem. Domů nezapomeňte přivézt nějakou klobásku a taky Krówki, známé polské karamelky. Kdo totiž neodjede domů s pytlíčkem těchto sladkostí, jako by v Polsku ani nebyl!