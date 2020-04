Ještě rok zavřené hranice? Opozice: Slova prezidenta byla předčasná

Podle prezidenta Miloše Zemana by hranice měly zůstat ještě minimálně rok uzavřené. Tvrdí, že pokud by se otevřely předčasně, mohlo by to znamenat další explozi případů nákazy. Podle opozice jde o předčasné prohlášení. Ústavní činitelé by se prý měli podobných výroků vyvarovat.

Statistiky zatím naznačují, že se České republice - narozdíl od některých okolních zemí - daří boj s koronavirem zvládat. Podle šéfa krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) bychom ale rozhodně neměli usnout na vavřínech.

"Nesmíme teď propadnout nějaké euforii, že už je to za námi, že můžeme nějak radikálně ta opatření uvolňovat. To, že jsme tam, kde jsme a to, že ta opatření vypadají dobře, je právě proto, že jsme je přijali včas a že je všichni dodržujeme," má jasno Hamáček.

Podle prezidenta by hranice měly zůstat uzavřené ještě minimálně rok. "Kdyby se hranice schengenského prostoru v této době otevřely, tak to znamená výbuch epidemie nesrovnatelně větší než když jsou hranice uzavřené, takže je to lití oleje nebo benzinu do ohně. Jsem rád, že naše vláda stále ještě, i když je to nepohodlné, hranice uzavírá," má jasno prezident.

Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá v dřívější otevření hranic. Bude to prý ale jeden z posledních kroků, které vláda po odeznění epidemie udělá.

"Samozřejmě to závisí na tom, co se bude dít v okolních zemích. Je dobrá zpráva, že v Itálii už ty počty nakažených ani úmrtí nerostou, my to sledujeme, takže doufejme, že celá Evropa se z toho brzo dostane. Ale otevírání hranic bude až to poslední," míní předseda vlády.

"Všechny tyto výroky pokládám za nebezpečné a nezodpovědné, už jsme slyšeli, že hranice budou zavřené dva roky a tohle prostě nemůže nikdo vědět a nemá to nikdo ani říkat," zlobí se předseda ODS Petr Fiala.

"Ta situace se musí posuzovat týden od týdne, jak se bude vyvíjet nákaza. Jenom bych chtěl upozornit, že to uzavření hranic může mít obrovské dopady," varuje předseda lidovců Marian Jurečka.

Poslanci budou debatovat o prodloužení nouzového stavu. Více podrobností v reportáži TV NOVA: