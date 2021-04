Joe Biden přednesl svůj první projev na společném zasedání Kongresu

Prezident Joe Biden nepatří mezi radikální ideology, ale jeho cílem je mnohem víc než jen zvládnutí koronavirové situace a krize pracovních míst, kterou pandemie vyvolala. Přináší aktivismus a ambice snášet řešení nerovnosti v ekonomice, která pro miliony Američanů pracuje špatně. A podle průzkumu CNN zveřejněného ve středu většina Američanů schvaluje způsob, jakým Biden tuto práci zvládá, a tvrdí, že jeho priority jsou správné.

Biden v projevu chválil úspěch masového očkování proti covid-19 a v hlavním vysílacím čase řekl Kongresu a národu, že Američané se "za Ameriku vždy postaví". "Amerika je připravena ke startu," řekl. "Znovu pracujeme, znovu sníme, znovu objevujeme."

Biden, který slavil předvečer svého 100. dne v úřadu, označil spuštění očkování za jeden z "největších logistických úspěchů" v historii země. Apeloval na občany USA, že toto národní úsilí se nyní musí zaměřit na obnovu ekonomiky a boj proti nerovnosti s "největším plánem pracovních míst od druhé světové války". Poznamenal, že lidé z pracující třídy byli ignorováni, zatímco horní jedno procento bohatlo a že jeho plány jim nyní dají šanci.

“V ekonomice, která se rychle mění, se cítíte pozadu a zapomenuti. Dovolte mi, abych si s vámi promluvil přímo," řekl Biden, než slíbil Američanům "dobře placená pracovní místa, která nelze outsourcovat".

In a historic first, the livestream of a Presidents address to a joint session of Congress will include American Sign Language interpretation https://t.co/JAluZfSv5N