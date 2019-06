Johnson trvá na brexitu, Británie má z EU odejít na Halloween

Někdejší britský ministr zahraničí Boris Johnson zdůraznil, že o odchod z EU bez dohody nestojí a nevěří, se to tak dopadne. Pro BBC však řekl, že pokud to jinak nepůjde, neváhá prosadit i takzvaný tvrdý brexit.

Zároveň dodal, že dohoda vyjednaná premiérkou Theresou Mayovou "je mrtvá". Domnívá se, že do konce října může Británie uzavřít s EU novou dohodu. "Můj slib je odejít z Unie 31. října na Halloween," řekl Johnson.

Britší poslanci by podle něj mohli být ochotni podpořit upravenou dohodu, protože si uvědomují, že pokud brexit nedotáhnou do konce, hrozí zánik dvou nejsilnějších politických stran.

Johnson věří, že je schopný přesvědčit Brusel o změně či zrušení tzv. irské pojistky, která brání obnovení klasické hranice mezi Irskem a britským Severním Irskem. Hranice může být obnovena, aniž by docházelo k hraničním kontrolám, tvrdí.

Johnson se rovněž zavázal, že jako nový premiér by co nejdříve přijal zákony, které by zaručily práva občanů členských zemí EU, kteří žijí ve Spojeném Království.