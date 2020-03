Jonáš popsal nákazu koronavirem. Chce vyvrátit šířící se fámy

Pacient z Českolipska, nakažený koronavirem, se rozhodl odtajnit identitu, aby zabránil šíření poplašných zpráv. Ty o něm tvrdí, že porušuje karanténu. Onemocněl při cestě do Peru, kde chtěl jako dobrovolník protestantské církve pomáhat dětem z indiánských rodin v začleňování se do společnosti.

"Ahoj, já jsem Jonáš Jirout a jsem nakažený koronavirem. Nakazil jsem se nejspíš v Brazílii," prohlásil 22letý Jonáš, který pomáhal na Srí Lance, ve Vietnamu a Thajsku.

Půl roku šetřil na cestu do Peru, kde chtěl indiánské děti učit anglicky. "V době, kdy jsem odjížděl, v jižní Americe nebyl žádný nakažený," uvedl.

Do Limy už ale Jonáš nedorazil. "Peru zavřelo hranice. (…) Potom jsem hledal cestu, jak se dostat zpátky," sdělil s tím, že se složitě dostával do Londýna a odtud do Berlína, odkud ho do Česka dovezla autem sestra.

"Hned jsme šli do karantény do prázdného bytu, nikoho jsme cestou ani nepotkali," popsal. Když se tehdy ráno probudil, měl už prý horečku. "Udělali mi testy a večer už jsem dostal výsledky, že jsem pozitivní," doplnil dobrovolník.

Když se objevily zprávy, že nedodržuje karanténu, rozhodl se promluvit přes internet. "Máme tady zásoby jídla a vůbec nevycházíme z baráku, nic. Není mi úplně nejlíp, mám velké bolesti hlavy. Jenom popřemýšlejte, jak by bylo vám, kdyby někdo takovou zprávu šířil o vás," vysvětlil své důvody.

V karanténě bude Jonáš do 3. dubna. Pak podstoupí dva testy, oba musí být negativní. "Tak jenom vás chci poprosit, abyste kdyžtak napsali mně, a já vám klidně dodám nějaký informace. Make peace, not war," dodal na závěr.

Jonáš byl sedmým člověkem na Liberecku, který se nakazil koronavirem. Liberecký kraj je nejméně zasaženým v zemi.