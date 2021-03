Jsme připravení na otevření škol, řekl Plaga. Zeman by ještě vyčkával

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) věří, že žáci prvního stupně základních škol a středoškoláci s praktickou výukou se vrátí do lavic v pondělí 12. dubna. Poslední slovo ale mají ministr zdravotnictví a hlavní hygienička, řekl Plaga v sobotu. Pavla Svrčinová má konkrétní termín a podmínky znovuotevření škol představit ještě před Velikonoci. Prezident Miloš Zeman nechce spěchat a počkal by na větší zlepšení epidemie.

Resort školství je připravený na návrat některých žáků do lavic. Plaga to řekl na sobotní tiskové konferenci po jednání s expertním týmem prezidenta Miloše Zemana. Zopakoval, že prioritními skupinami jsou žáci prvního stupně a středoškoláci s praktickou výukou.

Jedním z možných termínů znovuotevření škol je pondělí 12. dubna. Definitivní rozhodnutí je ale na ministru zdravotnictví Janu Blatném (za ANO) a hlavní hygieničce Pavle Svrčinové. "Hlavní hygienička řekla, že termín a podmínky sdělí ještě před Velikonoci. Klíčové je rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a především naše společné chování během Velikonoc," prohlásil Plaga.

Anketa Myslíte si, že se školy 12. dubna otevřou? Ano 14 52 hlasů Ne 86 325 hlasů Hlasovalo 377 lidí.

Zmínil i čtvrteční usnesení Poslanecké sněmovny, které jeho resort vyzvalo k rychlému umožnění návratu dětí do škol. "Z pohledu ministerstva školství se usnesení Sněmovny vlamují do otevřených dveří. Co se týká antigenního testování, ministerstvo má už od února hotové metodiky, které jsme i prodiskutovali s Asociací ředitelů škol. Máme natočená instruktážní videa," pokračoval ministr s tím, že připraveny jsou i dodávky respirátorů.

Zeman by ještě počkal

Jednání s resortem zdravotnictví a hlavní hygieničkou začnou podle Plagy na začátku příštího týdne. Platí, že výuka by probíhala rotačně. Celé třídy by se v prezenčním a distančním vyučování střídaly po týdnech. Ministr naznačil, že na další žáky by s návratem mohla přijít řada po dvou týdnech od prvního termínu.

Zemanův expertní tým se neshodl na datu 12. dubna jako nejvhodnějším. Ani samotný prezident nechce návrat žáků uspěchat. "Co se týká termínu, tam nepanovala úplně shoda u expertního týmu. Konkrétně pan prezident je spíše opatrnější a byl by rád, kdyby ten návrat byl skutečně až za nižších čísel, třeba i o něco později, než je avizovaný 12. duben," uzavřel Plaga.

