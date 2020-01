Pohádkoví medvědi slavili 20 let! Jsou líní a Kuba trochu alkoholik

Kdysi roztomilá medvědí mláďata milovaná díky pohádkovému seriálu dětmi i dospělými mají už dětství za sebou. Bratři Kuba a Matěj v pondělí 13. ledna oslavili své už 20. narozeniny. Třetí sourozenec Vojta bohužel před pár lety uhynul. Na berounskou slavnost na Městskou horu přišel gratulovat i jejich "táta", režisér Václav Chaloupek, který přinesl jejich oblíbenou pochoutku.



„Oni ode mě čekají, že jim dám šlehačku, to je hodně nezdravé, ale co, jim nejvíc chutná. Málokdo ale ví, že zatímco Matěj se alkoholu vždy vyhýbal, tak Kuba je trošku alkoholik. Ten jakmile se dostal k vínu nebo pivu, tak ho hrozně rád pil,“ směje se Václav Chaloupek.

Medvědi se radovali i z dalších dobrot, které k narozeninám dostali. "Hroznové víno, dort, meloun a šlehačku, to je klasika a pak pro ně máme i med." popsala medvědářka Dagmar Krejsová. Na huňáčích bylo ale vidět, že rychlost pro ně není zas tak důležitá. Jídlo na ně počká, dokud k němu nepřijdou. „Jejich zábava se odvíjí od ročního období. V létě se moc rádi koupou, jinak běhají, ale zaleží na jejich náladě. Je ale na nich vidět, že stárnou a že jsou čím dál víc línější,“ říká medvědářka Dagmar Krejsová.



I když hvězdy z pohádkového seriálu bere Chaloupek jako velké kamarády, zdráhal se s nimi tentokrát pobíhat přímo ve výběhu. "Když jsem se s nimi loučil, měli takových 70 kilogramů. Do poslední chvíle se ke mně chovali s respektem. Ale bál bych se. Jednak to jsou nevyzpytatelný šelmy, ale oni mě mají rádi a já se bojím, aby se o mě nepřetahovali," říká pan Chaloupek. Nakonec režisér a scénárista zavzpomínal na chvíle, kdy byli s klukama nebojácná čtyřka.

"Když bylo horko, tak jsme chodívali ve Šťáhlavech k řece a já jsem se s nimi brodil třeba 2 kilometry vodou, těmi mělčinami. A jednou jsme se zatoulali až pod zámek Kozel a nevěděli jsme, že na jezu si vybrali místo ke slunění nudisti. A medvědi měli tenkrát, oni to byli malinký medvíďata, měli ve zvyku každého cumlat. A musím říct, že co nedokázal obecní úřad, obléct ty lidi, přestože na ně byly stížnosti, ty medvědi to dokázali během několika vteřin. Pak, když jsme chodili ven, tak jim říkám: Klucí, půjdeme oblíst hambáře," dodal s úsměvem Chaloupek.



Stejně ale nešlo zapomenout, že na oslavě někdo chybí. Proto jako vzpomínku na uhynulého třetího bratra Vojtu chodil mezi dětmi medvědí maskot, který rozdával bonbóny.