Kajínek promluvil o Kramném: "Je nevinný, důkaz zfalšovali!"

Kajínek se s Kramným setkal, když si oba odpykávali své tresty ve věznici na Mírově. "Dostal jsem vycházku s ostatními vězni. Petr Kramný na mě čekal a zeptal se mě, co si myslím," popsal omilostněný vězeň v show Xaver Live.

Podle Kajínka je Kramný obětí české justice a sdělovacích prostředků. "Média na něj udělala štvanici a justice se tvářila, že je všechno jasný, ale Petr Kramný je odsouzen na základě zfalšovaného důkazu," prohlásil.

Kajínek má na mysli klíčové důkazy, které byly odebrány z krku a srdce zemřelé manželky a dcery při pitvě. Na základě nich někteří znalci určili, že Kramný zabil Moniku a Klárku elektrickým proudem. Další odborníci s tím ale nesouhlasili.

"Zrovna nedávno jsem byl v Africe, viděl jsem, jak to funguje. Není možný, aby tam Petr Kramný zabil někoho elektrickým proudem. Je to prostě nesmysl," uvedl Kajínek, který prý nejdříve věřil v Kramného vinu. Teď si je ale téměř jistý, že nevraždil.

Kajínek se také pořádně opřel do soudkyně Renáty Gilové, která Kramného odsoudila. Poté, co společně s advokáty podal Kramný stížnost na její podjatost, sama rozhodla o tom, že podjatá není. "Je to strašné, co soudkyně Gilová předváděla, jak tam vyslýchala lidi, co kdo řekl, z 15. kolena," dodal Kajínek.

Nesouhlasí také s tím, co se objevuje v komentářích na sociálních sítích - že jeho vinu má dokazovat to, že Kramný nebyl po smrti manželky a dcery dostatečně smutný a ihned komunikoval s médii. "To, že se špatně usmál nebo že vypadá divně a že se lidem nelíbil, je směšné," řekl Kajínek.

Omilostněný dvojnásobný vrah je prý na 99 procent přesvědčený, že je Kramný nevinný. "A jestli to tak je, zemřelo mu dítě a teď se do něj lidé obouvají, že je zrůda, že zabil svoji dceru, musí být šílený," uzavřel Kajínek.

Petr Kramný byl v lednu 2016 odsouzen za dvojnásobnou vraždu k 28 letům ve vězení. I přes mnohá odvolání mu byly všechny stížnosti zamítnuty. Předchozí žádosti se ale neopíraly o nové posudky, které hovoří ve prospěch Kramného.





Podívejte se na reportáž o rozsudku nad Kramným: