Kam v létě? Babiš naznačil, jak to bude s tábory a dovolenými

Co bude s dětmi o prázdninách, ptají se dnes tisíce rodičů v Česku. Budou je moci poslat na dětské tábory, které mnohé rodiny už i zaplatily? "Za nějakých podmínek by jistě šly spustit, třeba s omezenými počty dětí. O tom všem bude debata," řekl premiér Babiš v rozhovoru pro sobotní vydání deníku Právo.

Babiš také neplánuje, že by hranice měly být uzavřené až dva roky, jak před časem naznačil náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. "Potíž je, že nežijeme ve vzduchoprázdnu, je důležité, aby virus porazily i ostatní státy v Evropě. Opatření tedy budeme muset přizpůsobovat podle toho, co se bude dít kolem nás," řekl premiér k cestování.

S plánováním dovolených by byl ale ještě opatrný. Zdůraznil, že v prvé řadě je potřeba, aby mohli létat lidé služebně. Záležet bude ale také na leteckých společnostech. Ty po celém světě utlumují provoz. Praha tento týden zažila něco, co se stalo naposledy před 10 lety, když vybuchla islandská sopka Eyjafjallajökull, na ruzyňském letišti nepřistála za celý den jediná linka. Zrušení plánovaných letních spojů z Chicaga a Filadelfie už oznámily American Airlines.





Do papírnictví a na tenis po neděli?

Přestože se v minulosti členové vlády upínali k době po Velikonocích jako k termínu, kdy se začnou uvolňovat přísná karanténní opatření. Vláda bude jednat o zmírnění zřejmě už po neděli.

"Chtěl bych, aby návrat k normálu začal mnohem dřív. Možná už v pondělí na vládě přijdeme s uvolněním určitých obchodů jako elektra, papírnictví či obuvi. Přemýšlíme o tom, že bychom uvolnili venkovní sportoviště určená pro cyklistiku, běh, in-line brusle, skateboarding, tenis, sportovní střelbu, letectví, kanoistiku a další," uvedl v rozhovoru Babiš.

Vyjádřil se také k iniciativě, která volala po uzavření obchodů v neděli. Podpořili to ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a v týdnu i premiér. Vláda ale nápad zamítla. "Řetězce nabraly tisíce nových lidí, motivují zaměstnance bonusy a o práci v neděli je velký zájem," vysvětlil Babiš.

Po vybraných obchodech a sportovištích by měla přijít řada na školy či restaurace. Problém je podle Babiše s bary, protože alkohol v lidech odstraňuje zábrany. Ačkoliv školy i ministr školství Robert Plaga jsou skeptičtí k metrovým rozestupům, které by podle premiéra měly děti ve školách dodržovat, podle Babiše to může fungovat.

"Nevím, proč by metrové odstupy ve školách nemohly fungovat, když například to jde v Japonsku nebo na Tchaj-wanu. Klíčové jsou i rozestupy při jídle, kontrola zdraví dětí atd," řekl premiér s tím, že ve hře je třeba možnost, že by se školy otevíraly postupně a učilo se jen vybrané dny v týdnu.



